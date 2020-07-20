Стоит ли после дистанционки в школе догонять программу с репетитором летом

Печальный факт – половина лета уже прошла, и 1 сентября осталось всего полтора месяца. Между тем, прошлый учебный год у детей и так выдался непростой. Три месяца дети учились на удаленке, и для одних школьников (и их родителей) это обернулось серьезным стрессом, а вот другие изрядно расслабились в это время. Так стоит ли сажать ребенка за учебники, чтобы остатки знаний окончательно не выветрились из головы? Тем более, что по словам министра просвещения Сергея Кравцова, в начале сентября детей ждет не День знаний, а Диагностика знаний – глобальная проверочная работа. Обещают, что отметки за нее ставить не будут. Но кому хочется ударить в грязь лицом. Так что, пора за тетрадки и книжки, или раскрывать кошелек репетиторам? Разбираемся вместе с экспертами

МЕСЯЦ УЧЕБЫ НАСМАРКУ

Вообще, потеря школьных знаний за лето – это целое научное явление, которое находится в фокусе исследователей уже больше ста лет. За это время ученые обнаружили ряд интересных результатов.

Во-первых, сильнее всего обычно проседают знания по математике – а вот грамотность почти не меняется. Во-вторых, «откат» знаний за лето в среднем оказался равен примерно одному месяцу учебы. Но в начальной школе он меньше, а вот старшеклассники забывают за лето до четверти пройденного! В-третьих, дети из менее благополучных семей теряют за каникулы гораздо больше знаний, чем их сверстники.

Казалось бы – решение очевидно: сажай ребенка за книжки с июня, и будет от отличником! Но всё не так просто:

- Мы изучили эффективность различных летних образовательных программ и пришли к неоднозначным выводам, - рассказывает Дэвид Куинн, доцент университета Южной Калифорнии, США. – Дорогие варианты, например, специализированные языковые или математические лагеря, бывают не по карману родителям тех детей, которым они действительно могли бы помочь. Обычно туда отправляются дети, у которых и так все хорошо с этими предметами. А летние занятия с репетиторами часто превращаются в наказание для ребенка, и эффект от них тоже невелик.

Чтобы выжать из летней учебы по максимуму, ученые рекомендуют концентрироваться на фактических данных из школьной программы, и делать упор на практические занятия – тогда потери в знаниях за каникулы будут минимальными.

ВМЕСТО ТЕТРАДОК - ЛАГЕРЯ И ПАРКИ

У психологов насчет летних уроков несколько иное мнение. Специалисты согласны, что тыкать ребенка носом в учебники бесполезно, если только вы не хотите привить ему стойкое отвращение к учебе. Зато лето - это самое время для развития мягких навыков - «софт скилс»: коммуникабельности, креативного мышления, навыков лидерства и работы в команде. А это всё пригодится не только в школе, но и в дальнейшем по жизни.

- В обычной ситуации мы рекомендуем отправить ребенка в летний лагерь, - рассказывает психолог, гештальт-терапевт Светлана Александрова. – Конечно, это тоже не каждому ребенку подойдет: для интровертов, замкнутых детей и особенно для малышей лагерь может оказаться большим стрессом. Так что начинать нужно с небольших смен, в 1-2 недели. Однако сейчас многие детские лагеря не работают, так что можно попробовать занятия на городских площадках – в парках и детских центрах.

К сожалению, онлайн-смены в лагерях и занятия по интернету в этом плане мало эффективны. Они могут быть интересными и полезными с точки зрения новых знаний. Однако, лидером или креативщиком с их помощью станешь очень вряд ли.

Казалось бы – решение очевидно: сажай ребенка за книжки с июня, и будет от отличником! Но всё не так простоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ТРИ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ С РЕПЕТИТОРОМ ЛЕТОМ

Так что же делать родителям? Для начала стоит самому пролистать школьные учебники на год вперед. Возможно, с некоторыми темами получится познакомиться заранее – например, сходить на тематическую выставку в музей (это можно сделать и онлайн) или посмотреть соответствующие фильмы и обучающие видео. Главное, не ограничивать ребенка книжками и тетрадками - этого ему хватит и в течение учебного года – а стараться сделать занятия менее формальными и более развлекательными. Идеально, если получится привлечь к таким мероприятиям всю семью.

В каком случае есть смысл обращаться к репетиторам? Эксперты уверены, что занятия тет-а-тет летом нужны только в трех случаях:

- когда нужно серьезно готовиться к ЕГЭ, и объем материала для повторения еще велик.

– если ребенок проболел или пропустил много уроков и нужно наверстывать упущенное.

– когда ребенок учится по предмету на двойки и тройки. В этом случае стоит нанять репетитора, чтобы тот определил, с какими именно темами у ребенка проблемы, и объяснил их прицельно. Тогда новые знания будут ложиться на подготовленную базу, и ребенок нет погрязнет в плохих оценках окончательно. Однако, и в этом случае стоит аккуратно рассчитывать нагрузку и посвятить занятиям лишь 2-3 дня в неделю.

В любом случае, стоит помнить, что учителя отнюдь не питают иллюзий насчет летних каникул и прекрасно знают, сколько всего выветривается из голов из учеников за три месяца. Поэтому первые две недели учебы обычно строятся с учетом акклиматизации и рассчитаны на повторение и вспоминание материала. Так что если серьезных проблем у ребенка нет, то не стоит заваливать его упражнениями раньше времени.

ВАЖНО

На что обратить внимание:

V Состояние психики и нервной системы. Если ребенок за год сильно устал и перенервничал, не надо грузить его летней учебой. Пусть придет в себя.

V Режим дня. За лето он обычно идет к черту, и чтобы вернуть все на круги своя, стоит за пару недель до начала учебного года начать заводить будильник и планировать время отхода ко сну.

V Концентрация и внимательность. Чтобы ребенок плавно входил в рабочий режим, за две-три недели до начала занятий можно начать давать ему небольшие диктанты или несколько упражнений на пробу, чтобы он вспомнил, как вообще это делается.

V Отношение к учебе. Не надо ругать ребенка за то, что он что-то забыл или разучился делать. Это естественно, немного практики, и всё вернется! А вот испорченные отношения в семье и отвращение к учебе восстановить будет гораздо сложнее. Так что терпение и мягкость!