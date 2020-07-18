«... Если будет Россия, значит, буду и я»
...Этот «мост имени Евтушенко» - мой друг и гениальный фотограф Юра Феклистов прислал мне в это субботнее утро.
С припиской: «Сегодня! Пошли вдове».
Потом ещё и позвонил:
- Просто я мимо на велосипеде проезжаю - и вот: Евтушенко!
А потом Юрка ещё и такое наставление прислал: «Только чуть посветлей сделайте.Я не обрабатывал, сразу послал тебе...»
Юр, да ты что? Евтушенко - осветлять и обрабатывать?
...Звонил сегодня в Переделкино, на дачу Евгения Александровича. «Помощник Поэта» - Саша - мне рассказал, что Мария, вдова и Муза Евгения Евтушенко, на этот раз из США не прилетела - нет пока рейсов. А в Музее-Галерее Классика, где в этот день обычно много народу, - сегодня пусто: пандемия прокралась и в Поэзию?
Нет!
Вот же - мост!
И - стихи Великого Поэта.
А всех нас, друзья - с Днём его рождения!
* * *
Идут белые снеги...
Идут белые снеги,
как по нитке скользя...
Жить и жить бы на свете,
но, наверно, нельзя.
Чьи-то души бесследно,
растворяясь вдали,
словно белые снеги,
идут в небо с земли.
Идут белые снеги...
И я тоже уйду.
Не печалюсь о смерти
и бессмертья не жду.
я не верую в чудо,
я не снег, не звезда,
и я больше не буду
никогда, никогда.
И я думаю, грешный,
ну, а кем же я был,
что я в жизни поспешной
больше жизни любил?
А любил я Россию
всею кровью, хребтом -
ее реки в разливе
и когда подо льдом,
дух ее пятистенок,
дух ее сосняков,
ее Пушкина, Стеньку
и ее стариков.
Если было несладко,
я не шибко тужил.
Пусть я прожил нескладно,
для России я жил.
И надеждою маюсь,
(полный тайных тревог)
что хоть малую малость
я России помог.
Пусть она позабудет,
про меня без труда,
только пусть она будет,
навсегда, навсегда.
Идут белые снеги,
как во все времена,
как при Пушкине, Стеньке
и как после меня,
Идут снеги большие,
аж до боли светлы,
и мои, и чужие
заметая следы.
Быть бессмертным не в силе,
но надежда моя:
если будет Россия,
значит, буду и я.
ИСТОЧНИК KP.RU