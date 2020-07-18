Партнер погибшей Екатерины Александровской: Я опустошен

Екатерина Александровская с Харли Уиндзором стала чемпионкой мира среди юниоров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Словами не описать, как я сейчас себя чувствую, я опустошен и болен до глубины души из-за печальной и внезапной кончины Кати. Я никогда не забуду тот успех, который мы достигли с ней благодаря нашему партнерству, и всегда буду держать ее близко к сердцу. Эта та новость-то, к которой вы никогда не сможете подготовиться. Покойся С Миром, Катя», - написал Харли в Инстаграм и выставил их совместное фото с пресс-конференции.

Напомним, Александровская сначала выступала как одиночница, но потом перешла в парное катание. В 2012 году она переехала в Днепропетровск, где стала кататься с украинцем Владиславом Лысовым. В 2015 году Катя уже в дуэте с Александром Епифановым стала шестой на первенстве Москва. Вскоре ей предложили выступать за сборную Австралии. Она сменила спортивное гражданство и вскоре с новым партнером Харли Уиндзором стала чемпионкой мира среди юниоров.

Затем они дважды выиграли чемпионат Австралии, выступали на двух чемпионатах мира, Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

Прошлый сезон у пары вышел неудачным – Харли получил травму.

Тело Екатерины Александровской сегодня ночью нашли под окнами квартиры. Дома в это время находилась только ее мать.

Катя прилетела в Москву еще весной и задержалась из-за пандемии. Что произошло - выясняет следствие. В квартире была найдена записка с одним словом «Люблю».

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