Скончалась звезда «Убойной силы» и «Тайн следствия»

О том, что актриса Марина Макарова борется с онкологией - раком желудка в четвертой, терминальной стадии - стало известно месяц назад. Об этом сообщил костромской городской сайт. В Костромском камерном драматическом театре, где служила актриса, сообщили, что она прошла курс химиотерапии в местном онкологическом диспансере и добавили: «Второй курс сейчас провести невозможно, произошла большая потеря веса. Решается вопрос о проведении реабилитации и последующем курсе лечения в Российском онкологическом центре имени Н.Н.Блохина. Лечение дорогостоящее».

Жителей города попросили помочь, собрать деньги на лечение, опубликовали номер телефона Марины Макаровой, привязанный к счету в банке… Увы, ничего уже не помогло.

Марина Макарова родилась 19 сентября 1974 года в Костроме, а училась в Санкт-Петербургской академии театрального искусства. В молодости она сыграла наркоманку Ольгу Чванову в сериале «Убойная сила», и эту роль поклонники сериала помнят до сих пор. «Пересматривала эту серию тысячу раз. Гениальная актриса! Сколько эмоций» - пишут они в соцсетях в комментариях под официальным сообщением о смерти Макаровой.

Потом актриса снялась еще в нескольких популярных сериалах - «Тайны следствия», «Чужое лицо», «Фаворский»… А потом вернулась в Кострому и еще много лет работала на родине, участвуя во многих спектаклях.