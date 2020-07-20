Кинообозреватель «КП» назначен программным директором знаменитого московского кинотеатра «Художественный»

«Художественный» - старейший кинотеатр Москвы, расположенный в самом центре столицы, на Арбате. Здание кинотеатра, спроектированное архитектором Николаем Благовещенским и перестроенное Федором Шехтелем, открылось в 1909 году. В стенах кинотеатра побывали Лев Толстои , Сергеи Есенин и другие легендарные деятели российской культуры и искусства. В 1926 году именно здесь состоялась мировая премьера фильма Сергея Эи зенштеи на «Броненосец Потемкин», ставшего одним из величайших фильмов в истории кино. Именно здесь в 1930-е годы показали первые советские звуковые и цветные фильмы. Кинотеатр закрылся на реставрацию в январе 2014 года. Инициатором возрождения знаменитого кинотеатра является бизнесмен Александр Мамут, чья компания взяла на себя обязательства по восстановлению здания.

Управляющим директором «Художественного» станет Варвара Мельникова, генеральный директор Института «Стрелка» и компании «Афиша»: «„Художественныи “ заработает как кинотеатр премьерного показа и фестивальныи центр. В течение всего года мы будем освещать мировую киноповестку, в том числе показывать фильмы, не купленные для россии ского проката. Сеи час мы налаживаем сотрудничество с зарубежными культурными институциями, чтобы в будущем устраивать совместные кинопоказы, ретроспективы и образовательные мероприятия. Помимо этого, в „Художественном“ можно будет увидеть первые серии самых ожидаемых сериалов».

Программным директором кинотеатра назначен кинообозреватель «КП» Стас Тыркин, в течение четырех лет являющийся куратором кинофестиваля Института «Стрелка», который каждое лето собирает огромное количество зрителей и лучших представителей отечественной киноиндустрии. Директором событийной программы стала Галарина Долговых, работающая на том же фестивале в качестве генерального продюсера.

Кинокритик «КП» будет отвечать за программу кинотеатра, важной частью которой будут специальные события и показы.

«В самые угрюмые ковидные месяцы мы, засучив рукава, занималась проектом, о котором сообщаем сегодня, - сообщил нам кинообозреватель «КП». - Кинотеатр "Художественный". Согласитесь, это звучит гордо! Это не просто еще один кинотеатр. Он не был таким, когда в нем давали «Броненосца «Потемкин», не будет таким и сейчас. Мы полны желания и решимости сделать это великое место местом сегодняшней кинематографической свободы и силы. Живым, актуальным, бурлящим местом, где будет показываться художественное кино, а нехудожественное кино показываться не будет. Мы намерены очень требовательно подходить к отбору фильмов: не все они заслуживают афиши «Художественного». Попасть к нам будет престижно и непросто, но никакой дискриминации против форматов и жанров не будет: иногда качественный мейнстрим лучше среднестатистического «фестивального» фильма, полного заунывных артхаусных штампов».