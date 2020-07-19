Как увидеть комету NEOWISE, которая окажется рядом с Землей 23 июля 2020 года

Три хвоста

Комета C/2020 F3 NEOWISE - одна из самых ярких за последние 10 лет – 23 июля 2020 года подлетит к нашей планете на минимальное расстояние. До нее будет примерно 104 миллиона километров. Это в полтора раза ближе, чем от Земли до Солнца. Совсем мало по космическим меркам, но очень далеко, чтобы ожидать каких-либо неприятностей. Землю не затронет даже хвост кометы, поскольку он направлен в другую сторону.

Комета C / 2020 или "Neowise" видна с острова МальтаФото: REUTERS

Кстати, у NEOWISE – тройной хвост. На снимках, которые были сделаны с борта комического аппарата «Паркер» (Parker Solar Probe), находящегося рядом с Солнцем, видно: к пылевому шлейфу, которым комета обзавелась уже давно, прибавились еще два - ионных. В одном – голубом – преобладают углерод и циан, в другом – золотистом – натрий.

Комета хорошо видна в небе над ЯпониейФото: REUTERS

Небесное шоу лучше всего, конечно же, наблюдать из космоса. С борта Международной космической станции (МКС) небесную странницу фотографировал астронавт Боб Бенкен (Bob Behnken), прилетевший туда на корабле Crew Dragon Илона Маска. Кадры получились потрясающие. Из того, что наснимал Боб, энтузиасты изготовили анимацию: «Восход кометы над Землей».

Комету сфотографировал с борта МКС космонавт Иван ВагнерФото: twitter.com

От заката до рассвета

С Земли комета C/2020 F3 NEOWISE видна невооруженным глазом над северо-западным горизонтом. С 15 июля она появляется примерно через 2 часа после захода Солнца чуть левее и ниже ковша Большой медведицы.

Комета была обнаружена совсем недавно – 27 марта 2020 года - в начале пандемии китайского коронавируса. Ее «увидел» космический телескоп NEOWISE (NASA's Neowise infrared space telescope). Его именем ее и назвали.

3 июля 2020 года небесная странница обогнула Солнце - была от него на расстоянии в 43 миллиона километров. Но не разрушилась вопреки прогнозам, а, став ярче, продолжила свой путь в космические дали. Она отлетит на расстояние в 500—700 астрономических единиц (астрономическая единица – 150 миллионов километров, расстояние от Земли до Солнца), повернет и снова устремится к Земле, рядом с которой окажется примерно через 6800 лет.

Искать комету на небе надо ниже и левее Большой Медведицы.

Диаметр ядра кометы C/2020 F3 NEOWISE - около 5 километров, состоит оно из материала, который более 4 миллиардов лет назад шел на образование Солнечной системы.