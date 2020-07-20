Что означает для всей страны арест Фургала

Все программы Радио «Комсомольская правда» можно слушать не только в прямом эфире, но и у нас на сайте в записи. Представляем вам десятку самых прослушиваемых программ этой недели. Может быть, и вам захочется что-то из этого послушать.

1) «Марш Фургала» парализовал Хабаровск: шествие в защиту губернатора растянулось на километры

Люди шли прямо по проезжей части, не обращая внимания на светофоры, водители терпеливо ждали и сигналили в поддержку (слушать)

2) Владимир Сунгоркин: Меня покоробила форма демонстративного ареста Фургала. У нас вроде правовое государство и губернатор все-таки символ государства

Роман Голованов и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин обсуждают задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и журналиста Ивана Сафронова (слушать)

3) Владимир Жириновский: Перед выдвижением Фургала мы направляли запросы в ФСБ и Следственный комитет. У них не было к нему замечаний

Владимир Вольфович раскладывает по полочкам ситуацию в Хабаровском крае (слушать)

4) Главная тайна века наконец разгадана. От чего погибли туристы на перевале Дятлова

Эксперт-юрист Андрей Курьяков озвучил итоги прокурорской проверки и назвал причину гибели туристов группы Дятлова в 1959 году (слушать)

5) Сергей Собянин: «Колоссального всплеска по коронавирусу в ближайшее время не будет»

Мэр Москвы дал эксклюзивное интервью Радио «Комсомольская правда» о том, как столица справилась со вспышкой коронавируса, как будут сниматься ограничения дальше и будет ли вторая волна (слушать)

6) Георгий Бовт: Азербайджан и Армения воевать не будут. Это все понты, как во время разборки на базаре между торговцами фруктами

Иван Панкин и Георгий Бовт обсуждают разгоревшийся конфликт между Азербайджаном и Арменией, причастность Сергея Фургала к преступлениям, задержание Ивана Сафронова и выдвижение рэпера Канье Уэста в президенты США (слушать)

7) Дмитрий Рогозин: Для освоения Луны и строительства на ней нашей базы мы создаём «лунный лифт»

Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» рассказывает о перспективе полета наших космонавтов на кораблях Маска, обновленной «Ангаре» и сотрудничестве с Китаем (слушать)

8) Маргарита Симоньян: Происходящее в США обозначается простой русской фразой «маразм крепчал»

Писатель Владимир Торин говорит с сенатором Алексеем Пушковым и главным редактором RT и МИА «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян, развалят ли США уличные протесты (слушать)

9) Как помочь подростку найти свой путь, если он в своей комнате в обнимку со смартфоном?

Александр Милкус и Дарья Завгородняя вместе с психологами и авторами книги «Поздравляем, у вас подросток!» Ириной Гришиной и Михаилом Истоминым разбираются, как выстраивать отношения с ребенком в переходном возрасте (слушать)

10) Олег Кашин: Все ждали: умрут советские люди и можно будет Ленина похоронить. Но нет - появляются новые советские люди

Эдвард Чесноков и Олег Кашин обсуждают секс-скандалы либеральной тусовки, антисемитские выступления уральского схимонаха Сергия (Романова) и снесенный памятник героям Кавказской войны в Адлере (слушать)