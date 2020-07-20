2020-07-20T14:59:41+03:00
В мире

Трамп назвал мировые войны "прекрасными"

Президент США сделал странные заявления в интервью телеканалу Fox News
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент США сделал странные заявления в интервью телеканалу Fox NewsПрезидент США сделал странные заявления в интервью телеканалу Fox NewsФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Даже в самую жаркую во всех смыслах этого слова пору предвыборной кампании президент США Дональд Трамп не жалует публику своими откровениями: регулярные брифинги на лужайке у Белого дома канули в лету, на интервью господин президент соглашается теперь крайне редко.

А ведь пока итоги всех соцпросов не дают ему даже малейшего преимущества: если бы президентские выборы в США проводились сегодня, то Белый дом действующему главе государства пришлось бы уступить кандидату от демократов Джо Байдену. Трамп отстает от соперника на 15 процентов.

В минувшие выходные президент все же согласился на интервью для телеканала Fox News. Разумеется, беседа с главой государства вышла в эфир в самый прайм-тайм – в воскресенье вечером.

В интервью Трамп наделал много хлестких заявлений. Некоторые из них звучали странно. Вот некоторые примеры:

О КОРОНАВИРУСЕ

Наверное, все ошибаются. Рано или поздно я буду прав. В конце концов, я буду прав. Вирус исчезнет, и я буду прав.

Я всегда беру на себя ответственность за все. Потому что, в конечном счете, это и моя работа тоже. Но я должен поставить всех в очередь. Ведь некоторые губернаторы действовали хорошо, некоторые – плохо.

Ни одна страна никогда не делала того, что мы сделали в плане тестирования. Нам завидует весь мир.

ОБ АМЕРИКАНСКИХ ПОБЕДАХ

Мне все равно, что говорят военные. Форт-Брэгг – это важно (Форт-Брэгг – один из основных гарнизонов Армии США, расположенный в штате Северная Каролина и названный в честь генерала-конфедерата Брэгга. На волне протестов против рабства Пентагон хочет его переименовать. – Ред.). Мы выиграли две мировые войны, никто и не знает генерала Брэгга. Мы выиграли две прекрасные войны… Тогда как мы его назовем? В честь преподобного Эла Шарптона (американского священника, активиста за права чернокожих. – Ред.)?

ОБ ЭКОНОМИКЕ

Я думаю, что экономика прекрасно растет. Теперь демократы хотят держать ее закрытой, как можно дольше, потому что они думают, что это хорошо для выборов.

До 3 ноября показатели фондового рынка будут, возможно, самыми высокими в истории.

О ПРОТЕСТАХ В США

Это происходит в городах, которые возглавляются демократами и глупо управляются… И теперь это выходит из-под контроля потому, что они хотят обезвредить полицию.

О ПРОТИВНИКЕ НА ВЫБОРАХ

Байден хочет прийти и разрушить нашу страну, утроить налоги. Он уничтожит страну, но это будет не он. Это будут радикальные левые…

Байден двух предложений вместе связать не может. Его выкатывают на улицу, он встает, ему задают вопросы, он читает по телесуфлеру и вновь возвращается в подвал… Он некомпетентен для того, чтобы быть президентом.

О ПРИЗНАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

Я не собираюсь просто сказать «да». Я должен буду посмотреть

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Причина смерти Александра Беляева: Ведущий прогноза погоды в начале июля перенес операцию
Офтальмолог посоветовал, как сберечь зрение первоклашке
Франция возобновила выдачу виз россиянам
Навальный заявил, что закрывает "Фонд борьбы с коррупцией"
Умер Александр Беляев - телеведущий прогноза погоды
Мать показала последствия укуса дочери кубомедузой
Путин сравнил смертность от коронавируса в России и других странах
Во ВГИКе прокомментировали убийство доцента Иды Щур
Награда лучшему футболисту мира "Золотой мяч" не будет вручаться в 2020 году из-за коронавируса
Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора в связи с утратой доверия
Экс-министр транспорта Польши задержан по обвинению в коррупции и отмывании денег
Путин предложил Дегтяреву возглавить Хабаровский край
В России за сутки выявили менее 6 тысяч заражённых коронавирусом впервые с апреля
МИД РФ назвал обвинения в хакерской атаке на бундестаг попыткой дискредитации России
Лидия Федосеева-Шукшина решила судиться с мужем Бари Алибасовым
Минздрав прокомментировал сообщения о применении вакцины вне исследований
Экс-глава СБУ рассказал о мощи России и возможности разбомбить Украину
Акция "Бессмертный полк" пройдёт в 2021 году
В Кремле призвали Армению и Азербайджан как можно скорее прекратить любое насилие
В России признали нежелательными шесть американских и одну британскую НКО
Кремль: Путин не делал прививку от коронавируса
Москвичка сняла с себя "порчу" за 4,4 миллиона рублей
В Чувашии малоимущие многодетные семьи получат по 5 тысяч рублей на подготовку ребенка к школе