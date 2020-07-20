Трамп назвал мировые войны "прекрасными"

Даже в самую жаркую во всех смыслах этого слова пору предвыборной кампании президент США Дональд Трамп не жалует публику своими откровениями: регулярные брифинги на лужайке у Белого дома канули в лету, на интервью господин президент соглашается теперь крайне редко.

А ведь пока итоги всех соцпросов не дают ему даже малейшего преимущества: если бы президентские выборы в США проводились сегодня, то Белый дом действующему главе государства пришлось бы уступить кандидату от демократов Джо Байдену. Трамп отстает от соперника на 15 процентов.

В минувшие выходные президент все же согласился на интервью для телеканала Fox News. Разумеется, беседа с главой государства вышла в эфир в самый прайм-тайм – в воскресенье вечером.

В интервью Трамп наделал много хлестких заявлений. Некоторые из них звучали странно. Вот некоторые примеры:

О КОРОНАВИРУСЕ

Наверное, все ошибаются. Рано или поздно я буду прав. В конце концов, я буду прав. Вирус исчезнет, и я буду прав.

Я всегда беру на себя ответственность за все. Потому что, в конечном счете, это и моя работа тоже. Но я должен поставить всех в очередь. Ведь некоторые губернаторы действовали хорошо, некоторые – плохо.

Ни одна страна никогда не делала того, что мы сделали в плане тестирования. Нам завидует весь мир.

ОБ АМЕРИКАНСКИХ ПОБЕДАХ

Мне все равно, что говорят военные. Форт-Брэгг – это важно (Форт-Брэгг – один из основных гарнизонов Армии США, расположенный в штате Северная Каролина и названный в честь генерала-конфедерата Брэгга. На волне протестов против рабства Пентагон хочет его переименовать. – Ред.). Мы выиграли две мировые войны, никто и не знает генерала Брэгга. Мы выиграли две прекрасные войны… Тогда как мы его назовем? В честь преподобного Эла Шарптона (американского священника, активиста за права чернокожих. – Ред.)?

ОБ ЭКОНОМИКЕ

Я думаю, что экономика прекрасно растет. Теперь демократы хотят держать ее закрытой, как можно дольше, потому что они думают, что это хорошо для выборов.

До 3 ноября показатели фондового рынка будут, возможно, самыми высокими в истории.

О ПРОТЕСТАХ В США

Это происходит в городах, которые возглавляются демократами и глупо управляются… И теперь это выходит из-под контроля потому, что они хотят обезвредить полицию.

О ПРОТИВНИКЕ НА ВЫБОРАХ

Байден хочет прийти и разрушить нашу страну, утроить налоги. Он уничтожит страну, но это будет не он. Это будут радикальные левые…

Байден двух предложений вместе связать не может. Его выкатывают на улицу, он встает, ему задают вопросы, он читает по телесуфлеру и вновь возвращается в подвал… Он некомпетентен для того, чтобы быть президентом.

О ПРИЗНАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

Я не собираюсь просто сказать «да». Я должен буду посмотреть