Как коронавирус влияет на мозг и нервную систему

Чем опасна самоизоляция и что поможет сохранить когнитивное здоровье? Об этом «Комсомолка» поговорила с заведующим кафедрой неврологии РНИМУ имени Пирогова, заслуженным врачом РФ, профессором Анатолием Ивановичем Фединым.

СКРЫТАЯ УГРОЗА

- Сейчас все чаще появляется информация, что COVID-19 имеет множество неврологических проявлений. Почему так происходит и насколько это опасно?

- В головном мозге есть, если так можно выразиться, «сторожевая собака» - гематоэнцефалический барьер. Он не пропускает в мозг чужеродные белки, токсины и другие вредоносные вещества. И все же в ряде случаев коронавирусной болезни происходит поражение нервной системы. Примерно треть пациентов сообщает о потере обоняния - аносмии. Причиной развития аносмии в случае вирусной инфекции принято считать застойные явления в слизистой оболочке полости носа, ведущие к обструкции носовых ходов и временной потере чувствительности. Нарушения обоняния также могут быть обусловлены нейротропным вирусным поражением самой обонятельной системы.

Определяющим для клинических проявлений и течения новой коронавирусной болезни является участие в патологическом процессе иммунной системы. Из-за реакции на COVID-19 иммунная дисрегуляция и высокий уровень провоспалительных цитокинов (он получил название «цитокиновый шторм») могут быть основными причинами повреждения тканей.

- Мы знаем, что возрастная категория 65+ находится в группе риска COVID-19. С точки зрения развития неврологических осложнений эти люди тоже рискуют?

- У значительной части возрастных больных имеются артериальная гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, в том числе хроническая ишемия головного мозга и сахарный диабет. Эти хронические болезни пожилого возраста влияют и, как правило, осложняют течение коронавирусной болезни. Общей чертой всех этих расстройств является нарушение функции внутренней оболочки сосудов - сосудистого эндотелия. У него очень важные функции. В частности, он принимает участие в реакциях свертывающей и противосвертывающей систем крови. COVID-19 увеличивает эндотелиальную патологию, что объясняет ее основные системные проявления, включая свертывания крови и тромботические осложнения. Эти факторы могут быть причиной инсультов, особенно у больных с имевшимися ранее сосудистыми факторами риска.

Также нужно учитывать роль гипоксии головного мозга у больных с тяжелой пневмонией, при которой развиваются каскадные патологические реакции.

ТРЕВОГА СТРАШНЕЕ ИНФЕКЦИИ

- Эксперты ВОЗ предупреждают, что возрастных пациентов, даже не перенесших инфекцию, после выхода из длительной самоизоляции может ждать обострение хронических заболеваний, в том числе неврологических. С чем это связано?

- Это объясняется нарушением привычного образа жизни, ограничением двигательной активности и стрессом, связанным с тревогой и боязнью заразиться. Роль тревожного расстройства нельзя недооценивать, оно может повлиять на человека гораздо больше, чем сама инфекционная болезнь.

Тревожное состояние формирует разнообразные клинические симптомы со стороны внутренних органов: сбой в работе сердца и сосудов, желудка, печени и кишечника, мочеполовой системы и связанных с этим многочисленных жалоб, которые выступают на первый план и как бы заслоняют их первоначальную причину. Такое сочетание психогенных и соматогенных причин затрудняет диагностику и лечение пациентов.

Особо актуальной проблема тревожного расстройства становится у пожилых пациентов, имеющих несколько болезней внутренних органов, часто у них присоединяется другая патология - депрессия. Тревожно-депрессивное расстройство ухудшает течение многих хронических заболеваний, таких как сахарный диабет 2-го типа, ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь желудка, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, сосудистая деменция.

- Что можно посоветовать для комфортного возвращения к привычному ритму жизни?

- Самое главное - не создавать новый стресс своему организму, который уже привык к карантинному образу жизни. Все нагрузки нужно наращивать постепенно, это в первую очередь касается физической активности, даже длительных прогулок. Важно не переусердствовать в работе на дачном участке.

- Может быть, пациентам из групп риска имеет смысл принимать поддерживающие препараты? Какие классы препаратов для этого используются и почему?

- Медикаментозная поддержка часто необходима, особенно у лиц пожилого возраста с имевшимися ранее заболеваниями. Некоторые общие рекомендации я могу дать, но при обострениях болезней, конечно, нужно обратиться к врачу. При жалобах на повышенную утомляемость полезен прием поливитаминов с микроэлементами. Особенно важен витамин С, принимающий участие в деятельности иммунной системы и являющийся мощным антиоксидантом, выводящим токсины. В поддержании психических функций, в том числе памяти, большая роль принадлежит витамину D. В пожилом возрасте особенно важно достаточное содержание в организме минералов - кальция, калия и магния. Микроэлементы - цинк, селен, хром - имеют очень широкий спектр действия и являются активаторами и кофакторами многих ферментативных реакций. Но некоторых микроэлементов, таких как цинк и селен, мало в пищевых продуктах, поэтому нужны специальные добавки.

Лечение тревоги и депрессии проводится лекарствами по назначению врача. При мягком и начальном тревожном расстройстве используются растительные успокаивающие сборы или препараты на их основе (валериана, пустырник, мята перечная, боярышник, хмель, пион, пассифлора, мелисса, вереск, душица). В случае каскадных патологических реакций в головном мозге, сопровождающих ишемию и гипоксию, врачи назначают препараты, блокирующие окислительный стресс и неблагоприятные действия свободных радикалов. К ним относятся вещества, содержащие сукцинат янтарной кислоты и тиоктовую кислоту.

От ишемии и гипоксии мозг защищают лекарства, относящиеся к группе так называемых ноотропных препаратов. Они также способствуют улучшению памяти и других психических функций, в клинической практике линейка этих препаратов разнообразна, к ним относятся такие известные средства, как Пирацетам, Цитиколин, Кортексин. Родоначальником ноотропной терапии является пирацетам, успешно применяющийся еще с 60-х годов прошлого столетия и до настоящего времени. Цитиколин - более современный препарат, он восстанавливает структуру клеток головного мозга и улучшают передачу сигналов между клетками головного мозга.

Принципиально новым и уникальным классом ноотропов являются биологические препараты, содержащие нейропептиды. Концепция нейропептидной терапии связана с множественной их ролью в регуляции функций мозга: защита от неблагоприятных воздействий, адаптация к новым условиям, активация репаративных процессов в мозге.

К этому классу относится отечественный препарат Кортексин, оказывающий тканеспецифичное воздействие на головной мозг. Входящие в состав Кортексина низкомолекулярные нейропептиды при внутримышечном введении проходят гематоэнцефалический барьер. Препарат хорошо изучен в эксперименте и имеет хорошую доказательную базу в клинической практике. Он позитивно влияет на память, концентрацию внимания, мышление и другие когнитивные функции, обладает противоастеническим действием, регулирует сон.

КАК «ОТОДВИНУТЬ» СТАРОСТЬ

- Сейчас довольно часто можно услышать термин «физиологическое старение». Поясните, что это значит с позиции неврологии?

- Возрастные изменения в разных органах и системах организма являются необратимыми, хотя развиваются с неодинаковой скоростью Физиологическим старением называют процесс возрастных изменений, происходящий до наступления старости. Он имеет скачкообразную траекторию с тремя главными точками - 34 года, 60 лет, 78 лет. В эти периоды уровень определенных белков крови резко меняется. В повседневной жизни эти этапы можно считать молодостью, зрелостью и старостью.

- Какие советы можно дать возрастным читателям для сохранения когнитивного здоровья?

- Прежде всего не теряйте веры в свои способности. С возрастом многие начинают опираться на разнообразные «костыли» - записную книжку в мобильном телефоне, записки перед походом в продуктовый магазин, автонавигатор и прочее. Однако, не подвергая свои способности регулярной проверке, мы ускоряем свой личный регресс. Следующее - берегите уши. Согласно выводам ряда исследований когнитивные способности могут при потере слуха существенно сокращаться. Изучайте иностранный язык - такая «гимнастика для мозга» активизирует целый ряд навыков. И, конечно, сохраняйте физическую активность и занимайтесь танцами. Танец воздействует на все органы чувств и вызывает структурно-функциональные изменения взрослого мозга, улучшает когнитивные функции и эмоционально-социальное взаимодействие человека с окружающим миром.