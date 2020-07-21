2020-07-20T18:05:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Как коронавирус влияет на мозг и нервную систему

И почему пожилым людям важно заботиться не только о здоровье, но и о настроении
Любовь Холопова
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Заведующий кафедрой неврологии РНИМУ имени Пирогова, заслуженный врач РФ, профессор Анатолий Иванович Федин. Фото из личного архива.Заведующий кафедрой неврологии РНИМУ имени Пирогова, заслуженный врач РФ, профессор Анатолий Иванович Федин. Фото из личного архива.
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Чем опасна самоизоляция и что поможет сохранить когнитивное здоровье? Об этом «Комсомолка» поговорила с заведующим кафедрой неврологии РНИМУ имени Пирогова, заслуженным врачом РФ, профессором Анатолием Ивановичем Фединым.

СКРЫТАЯ УГРОЗА

- Сейчас все чаще появляется информация, что COVID-19 имеет множество неврологических проявлений. Почему так происходит и насколько это опасно?

- В головном мозге есть, если так можно выразиться, «сторожевая собака» - гематоэнцефалический барьер. Он не пропускает в мозг чужеродные белки, токсины и другие вредоносные вещества. И все же в ряде случаев коронавирусной болезни происходит поражение нервной системы. Примерно треть пациентов сообщает о потере обоняния - аносмии. Причиной развития аносмии в случае вирусной инфекции принято считать застойные явления в слизистой оболочке полости носа, ведущие к обструкции носовых ходов и временной потере чувствительности. Нарушения обоняния также могут быть обусловлены нейротропным вирусным поражением самой обонятельной системы.

Определяющим для клинических проявлений и течения новой коронавирусной болезни является участие в патологическом процессе иммунной системы. Из-за реакции на COVID-19 иммунная дисрегуляция и высокий уровень провоспалительных цитокинов (он получил название «цитокиновый шторм») могут быть основными причинами повреждения тканей.

- Мы знаем, что возрастная категория 65+ находится в группе риска COVID-19. С точки зрения развития неврологических осложнений эти люди тоже рискуют?

- У значительной части возрастных больных имеются артериальная гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, в том числе хроническая ишемия головного мозга и сахарный диабет. Эти хронические болезни пожилого возраста влияют и, как правило, осложняют течение коронавирусной болезни. Общей чертой всех этих расстройств является нарушение функции внутренней оболочки сосудов - сосудистого эндотелия. У него очень важные функции. В частности, он принимает участие в реакциях свертывающей и противосвертывающей систем крови. COVID-19 увеличивает эндотелиальную патологию, что объясняет ее основные системные проявления, включая свертывания крови и тромботические осложнения. Эти факторы могут быть причиной инсультов, особенно у больных с имевшимися ранее сосудистыми факторами риска.

Также нужно учитывать роль гипоксии головного мозга у больных с тяжелой пневмонией, при которой развиваются каскадные патологические реакции.

ТРЕВОГА СТРАШНЕЕ ИНФЕКЦИИ

- Эксперты ВОЗ предупреждают, что возрастных пациентов, даже не перенесших инфекцию, после выхода из длительной самоизоляции может ждать обострение хронических заболеваний, в том числе неврологических. С чем это связано?

- Это объясняется нарушением привычного образа жизни, ограничением двигательной активности и стрессом, связанным с тревогой и боязнью заразиться. Роль тревожного расстройства нельзя недооценивать, оно может повлиять на человека гораздо больше, чем сама инфекционная болезнь.

Тревожное состояние формирует разнообразные клинические симптомы со стороны внутренних органов: сбой в работе сердца и сосудов, желудка, печени и кишечника, мочеполовой системы и связанных с этим многочисленных жалоб, которые выступают на первый план и как бы заслоняют их первоначальную причину. Такое сочетание психогенных и соматогенных причин затрудняет диагностику и лечение пациентов.

Особо актуальной проблема тревожного расстройства становится у пожилых пациентов, имеющих несколько болезней внутренних органов, часто у них присоединяется другая патология - депрессия. Тревожно-депрессивное расстройство ухудшает течение многих хронических заболеваний, таких как сахарный диабет 2-го типа, ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь желудка, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, сосудистая деменция.

- Что можно посоветовать для комфортного возвращения к привычному ритму жизни?

- Самое главное - не создавать новый стресс своему организму, который уже привык к карантинному образу жизни. Все нагрузки нужно наращивать постепенно, это в первую очередь касается физической активности, даже длительных прогулок. Важно не переусердствовать в работе на дачном участке.

- Может быть, пациентам из групп риска имеет смысл принимать поддерживающие препараты? Какие классы препаратов для этого используются и почему?

- Медикаментозная поддержка часто необходима, особенно у лиц пожилого возраста с имевшимися ранее заболеваниями. Некоторые общие рекомендации я могу дать, но при обострениях болезней, конечно, нужно обратиться к врачу. При жалобах на повышенную утомляемость полезен прием поливитаминов с микроэлементами. Особенно важен витамин С, принимающий участие в деятельности иммунной системы и являющийся мощным антиоксидантом, выводящим токсины. В поддержании психических функций, в том числе памяти, большая роль принадлежит витамину D. В пожилом возрасте особенно важно достаточное содержание в организме минералов - кальция, калия и магния. Микроэлементы - цинк, селен, хром - имеют очень широкий спектр действия и являются активаторами и кофакторами многих ферментативных реакций. Но некоторых микроэлементов, таких как цинк и селен, мало в пищевых продуктах, поэтому нужны специальные добавки.

Лечение тревоги и депрессии проводится лекарствами по назначению врача. При мягком и начальном тревожном расстройстве используются растительные успокаивающие сборы или препараты на их основе (валериана, пустырник, мята перечная, боярышник, хмель, пион, пассифлора, мелисса, вереск, душица). В случае каскадных патологических реакций в головном мозге, сопровождающих ишемию и гипоксию, врачи назначают препараты, блокирующие окислительный стресс и неблагоприятные действия свободных радикалов. К ним относятся вещества, содержащие сукцинат янтарной кислоты и тиоктовую кислоту.

От ишемии и гипоксии мозг защищают лекарства, относящиеся к группе так называемых ноотропных препаратов. Они также способствуют улучшению памяти и других психических функций, в клинической практике линейка этих препаратов разнообразна, к ним относятся такие известные средства, как Пирацетам, Цитиколин, Кортексин. Родоначальником ноотропной терапии является пирацетам, успешно применяющийся еще с 60-х годов прошлого столетия и до настоящего времени. Цитиколин - более современный препарат, он восстанавливает структуру клеток головного мозга и улучшают передачу сигналов между клетками головного мозга.

Принципиально новым и уникальным классом ноотропов являются биологические препараты, содержащие нейропептиды. Концепция нейропептидной терапии связана с множественной их ролью в регуляции функций мозга: защита от неблагоприятных воздействий, адаптация к новым условиям, активация репаративных процессов в мозге.

К этому классу относится отечественный препарат Кортексин, оказывающий тканеспецифичное воздействие на головной мозг. Входящие в состав Кортексина низкомолекулярные нейропептиды при внутримышечном введении проходят гематоэнцефалический барьер. Препарат хорошо изучен в эксперименте и имеет хорошую доказательную базу в клинической практике. Он позитивно влияет на память, концентрацию внимания, мышление и другие когнитивные функции, обладает противоастеническим действием, регулирует сон.

КАК «ОТОДВИНУТЬ» СТАРОСТЬ

- Сейчас довольно часто можно услышать термин «физиологическое старение». Поясните, что это значит с позиции неврологии?

- Возрастные изменения в разных органах и системах организма являются необратимыми, хотя развиваются с неодинаковой скоростью Физиологическим старением называют процесс возрастных изменений, происходящий до наступления старости. Он имеет скачкообразную траекторию с тремя главными точками - 34 года, 60 лет, 78 лет. В эти периоды уровень определенных белков крови резко меняется. В повседневной жизни эти этапы можно считать молодостью, зрелостью и старостью.

- Какие советы можно дать возрастным читателям для сохранения когнитивного здоровья?

- Прежде всего не теряйте веры в свои способности. С возрастом многие начинают опираться на разнообразные «костыли» - записную книжку в мобильном телефоне, записки перед походом в продуктовый магазин, автонавигатор и прочее. Однако, не подвергая свои способности регулярной проверке, мы ускоряем свой личный регресс. Следующее - берегите уши. Согласно выводам ряда исследований когнитивные способности могут при потере слуха существенно сокращаться. Изучайте иностранный язык - такая «гимнастика для мозга» активизирует целый ряд навыков. И, конечно, сохраняйте физическую активность и занимайтесь танцами. Танец воздействует на все органы чувств и вызывает структурно-функциональные изменения взрослого мозга, улучшает когнитивные функции и эмоционально-социальное взаимодействие человека с окружающим миром.

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