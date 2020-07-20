Художник Виктор Чижиков: Олимпийского мишку мир полюбил за его взгляд

Виктор Чижиков был талантлив во многих жанрах: иллюстрировал книжки, рисовал карикатуры, шаржи, смешные рисунки для ребятни… Кажется, в нашей стране нет человека, незнакомого с творчеством Виктора Александровича. Начинал он как художник-карикатурист. В 1952-м году в газете «Жилищный работник» появились его первые юмористические рисунки. Затем была работа в самом известном литературно-сатирическом журнале СССР «Крокодиле» и в детских «Веселых картинках». С 1959 по 2002 год Чижиков сотрудничал с журналом «Вокруг света». В рубрике «Пестрый мир» выходили его зарисовки в стиле «их нравы» про самые разные страны мира. Позже эти рисунки были изданы отдельной книжкой с остроумными поэтическими подписями знаменитых авторов.

Иллюстрация Виктора Чижикова, предоставлено издательством АСТ

Но конечно, самым узнаваемым образом Виктора Александровича стал Олимпийский мишка. В 1977-м был объявлен конкурс среди художников. Тогда Чижиков и его коллеги сделали сотню набросков. Среди работ, отобранных на второй этап, оказался и мишка Виктора Александровича. В итоге был выбран именно этот рисунок. Позже художник выполнил рисунок в цвете и подпоясал медвежонка ремнем с олимпийской символикой.

Спустя три года, в 1980 году, во время главного спортивного события планеты, талисман игр растиражировали миллионами экземпляров, а иностранные туристы развезли его по всей планете.

Сам Чижиков признавался, что успех Олимпийского мишки кроется в его глазах.

- Его полюбили за взгляд, - уверял художник.

После московских игр художники других стран, создавая новые олимпийские талисманы, взяли этот опыт на вооружение. Так что можно сказать, Чижиков был в своем роде революционером!

Иллюстрация Виктора Чижикова, предоставлено издательством АСТ

«Доктор Айболит», «Дядя Фёдор, пес и кот», «Приключения Чипполино», «Алиса в стране чудес», «В стране невыученных уроков», «Приключения Васи Куролесова», «Аля, Кляксич и буква "А"» - эти книги произведения и их родители полюбили, в том числе, за замечательные рисунки Виктора Чижикова.

Виктор Александрович не просто создавал красивые картинки к сказкам и повестям. Он старался вникнуть в детскую психологию. Считал, что детская иллюстрация обязана быть смешной. А когда идет речь о серьезном, есть смысл добавить трагичности. Но только не для малышей! Вместе с Сергеем Образцовым, знаменитым кукольником СССР, он считал, что детям нужно как можно дольше «быть не пуганными». Именно поэтому страшных сказочных героев Чижиков старался смягчить при помощи юмора.

Виктор Чижиков на встрече с читателями, 2019 год. Фото предоставлено издательством АСТ

Фото предоставлено издательством АСТ

Коллеги Чижикова, а он до последнего сотрудничал с издательством АСТ, отмечали его оптимизм, простоту в общении и открытость. В одном из последних интервью, вспоминая тяжелое детство в эвакуации, художник поделился:

- Я всё время рисовал, рисовал столько, сколько хотел. И до сих пор у меня остался тот эвакуационный альбом. Это просто чудо. А счастливым… Счастье складывается из мелочей, нужно просто их видеть. В самое тяжёлое время видеть...

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