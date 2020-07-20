2020-07-20T17:20:39+03:00
Общество

Умер «папа» Олимпийского мишки

Народному художнику России Виктору Александровичу Чижикову было 84 года
Оксана ФОМИНА
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В сентябре знаменитый художник должен был отметить юбилей, 85 лет со дня рождения. Фото: Артем Геодакян/ТАССВ сентябре знаменитый художник должен был отметить юбилей, 85 лет со дня рождения. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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В сентябре знаменитый художник должен был отметить юбилей, 85 лет со дня рождения. В понедельник, 20 июля, Виктор Александрович скоропостижно скончался. Об этом сообщила пресс-служба издательства АСТ.

Каждый из нас отлично знаком с работами Виктора Чижикова. Ведь это именно он придумал и нарисовал олимпийского мишку. Символично: художник покинул этот мир как раз в те дни, когда Россия и весь мир вспоминает грандиозное спортивное событие Олимпиаду-80.

Крепыш мишка, созданный Виктором Александровичем, сорок лет назад оказался стопроцентным попаданием в цель. Талисман летних игр тогда можно было встретить в каждом доме СССР! А иностранные туристы буквально скупали изображение мохнатого симпатяги, чтобы отвезти в подарок друзьям и близким по всему миру.

Каждый из нас отлично знаком с работами Виктора Чижикова. Фото: Вячеслав Ун Да-син/Фотохроника ТАСС

Каждый из нас отлично знаком с работами Виктора Чижикова. Фото: Вячеслав Ун Да-син/Фотохроника ТАСС

Однако медвежонок был не единственным шедевром Чижикова. Он создавал изумительные карикатуры и по праву считался одним из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Произведения «Праздник непослушания», «Три поросенка», «Вера и Анфиса», «Вниз по волшебной реке» миллионам читателей полюбились во многом и за его иллюстрации. Кроме того, его рисунки Чижикова можно было увидеть в журналах «Мурзилка», «Весёлые картинки».

Смерть Виктора Александровича стала неожиданностью для коллег.

О месте прощания будет сообщено дополнительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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