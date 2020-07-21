2020-07-21T13:55:19+03:00
Звезды

«Мир принадлежит ей»: Бенедикт Камбербэтч, Том Харди, Дэниел Крейг и другие маскулинные сторонники феминизма

Оказывается, за права женщин в Голливуде борются не только женщины
Константин ГЛЫБА
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Компанию актеру составили Эмили Блант, Джессика Честейн, Шарлиз Терон и другие.Компанию актеру составили Эмили Блант, Джессика Честейн, Шарлиз Терон и другие.Фото: EAST NEWS
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Если вы думаете, что требуют равенства для женского пола только неудачницы, брошенки или похожие на мужчин барышни, то ошибаетесь. Иногда этим занимаются и вполне себе успешные секс-символы...мужского пола. В Голливуде и Британии, как оказалось, это довольно модно. Вполне может быть, что подобная позиция позитивно влияет на карьеру и имидж, но знаменитые актеры очень уж правдоподобно вступаются за равноправие для дам.

Крис Хемсворт

Да, Тор тоже в деле. Англичанин не раз в интервью подчеркивал, что является не только последовательным, но и потомственным феминистом. Крис Хемсворт уверяет, что и его мама, и папа всегда боролись за права женщин и воспитали в нем такую же тягу. Более того, даже в кино он снимается только ради женщин. Так, Крис вспомнил, что был очарован актерским составом второй части «Белоснежки и охотника», в которой согласился сниматься во многом благодаря куче женских ролей: компанию актеру составили Эмили Блант, Джессика Честейн, Шарлиз Терон и другие. Пора бы восстановить гендерный баланс в кино, считает Хемсворт, и его стремление сниматься не с одной красоткой, а тремя-пятью — вполне объяснимо.

Еще один английский актер, сыгравший персонажа вселенной Marvel (Доктор Стрэндж), тоже любит публично вступаться за дам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще один английский актер, сыгравший персонажа вселенной Marvel (Доктор Стрэндж), тоже любит публично вступаться за дам.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бенедикт Камбербэтч

Еще один английский актер, сыгравший персонажа вселенной Marvel (Доктор Стрэндж), тоже любит публично вступаться за дам. Он снялся в фотосессии одного глянцевого журнала, организовавшего кампанию Тhis is what a feminist looks like («Вот как выглядит феминист»). А еще одним из первых призвал уравнять в гонорарах мужчин и женщин — в настоящий момент дамы как правило получают на 30% меньше. Камбербэтч сказал, что его не будет там, где мужчины получают больше: «Одинаковая оплата труда и равное место за столом – главные принципы феминизма».

В «Безумном Максе» герой Харди выглядит если не слабее, то как минимум на равных со стреляющими женщинами. Фото: кадр из фильма

В «Безумном Максе» герой Харди выглядит если не слабее, то как минимум на равных со стреляющими женщинами.Фото: кадр из фильма

Том Харди

В «Безумном Максе» герой Харди выглядит если не слабее, то как минимум на равных со стреляющими женщинами. И актер получал кайф от этого. Воинственный Том подчеркивает, что женщину пора бы перестать воспринимать как подружку, жену или любовницу. Более того, Харди — за смену гендерных моделей: актер набил себе тату с Мадонной и младенцем после рождения сына, потому что считает себя...отличной мамой для малыша Луи.

Агент 007, типичный соблазнитель и мужчина с длинным пистолетом — тоже готов убивать за права женщин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Агент 007, типичный соблазнитель и мужчина с длинным пистолетом — тоже готов убивать за права женщин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дэниел Крейг

Агент 007, типичный соблазнитель и мужчина с длинным пистолетом — тоже готов убивать за права женщин. Правда, в его случае это больше похоже на истинное стремление, а не угоду конъюнктуре. Отец Крейга ушел из семьи, и оставил двоих сыновей на жену. И даже несмотря на то, что самого Бонда часто обвиняли в подчеркнутом сексизме, Крейг агитирует за равенство полов: «Женщины отвечают за 2/3 работы, выполняемой во всем мире, а зарабатывают только 10% от общего дохода и владеют только 1% имущества. И мы равны?»

Голливудский актер не просто словом, но и делом проповедует феминизм на земле. Фото: кадр из фильма

Голливудский актер не просто словом, но и делом проповедует феминизм на земле.Фото: кадр из фильма

Уилл Смит

Голливудский актер не просто словом, но и делом проповедует феминизм на земле. Когда дочь Уиллоу захотела носить мальчишескую прическу, Смиты были не против: «Мы разрешили. Как вообще объяснить своей маленькой дочке, что вы контролируете ее тело? Если бы я убедил ее, что ей нужно мое разрешение, чтобы потрогать свои волосы, она бы повзрослела и спрашивала на все разрешения у другого мужчины. Когда она встретится с миром, она должна знать, что он принадлежит ей».

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Труды актера уже имеют плоды: Уиллоу выросла, записала песню про феминизм (где спела «I'm imagining a different history where man and woman stay equal in the eyes of society», что в переводе «Я представляю другую жизнь, где мужчины и женщины равны в глазах общества») и намерена снять мультсериал по собственной книге, посвященной правам женщин. Получается, династия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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