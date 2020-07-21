Россиянка умерла от тяжелой травмы после изнасилования, о котором она никому не рассказала

Жуткая история произошла в одной из московских больниц. В середине июня в клинику доставили 32-летнюю девушку в тяжелом состоянии. Марина (имя изменено) жаловалась на невыносимую боль внизу живота. После осмотра врач диагностировал у девушки кишечную инфекцию и перитонит. Пациентке с каждой минутой становилось все хуже, поэтому было принято решение о срочной операции. Когда врач пытался выяснить, с каких пор болит живот, а также узнать причину травмы, то вскрылись жуткие обстоятельства.

- Уже лежа на операционном столе, Марина рассказала медикам, что в марте прошлого года она стала жертвой изнасилования, о котором умолчала. Девушка призналась врачам, что боялась, что к ней брезгливо будет относится ее возлюбленный на тот момент, поэтому и удержала случившееся в тайне. – Сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

Девушка также рассказала, что проблемы у нее начались со здоровьем почти сразу же после изнасилования, но она не придала им серьезного значения. Врачи почти месяц боролись за жизнь девушки. Было сделано несколько операций, но проблема со здоровьем, как оказалось, была слишком запущена. 16 июля Марина скончалась в отделении реанимации.

- Помимо всего прочего медики поставили диагноз: перфорация матки инородным телом, что и вызвало такое воспаление. Всю информацию о случившемся врачи передали в полицию, которая сейчас пытается установить личность напавшего на девушку. Но спустя такой внушительный срок, и не имея четкого описания, очень сложно предположить, что фактического «убийцу» найдут, - рассказал KP.RU источник в здравоохранении города

Перед смертью Марина приблизительно описала место происшествия, но описать насильника она так и не смогла. Теперь полиции предстоит проверить адрес, по которому проживала девушка, а также опросить знакомых погибшей, вдруг девушка укрывала кого-то из близких себе людей.