Платежная система «Мир» перевела 98,8 миллионов рублей на помощь врачам

Национальная платежная система «Мир» подвела итоги благотворительного проекта #МирПомогаетВрачам. Он был запущена в разгар пандемии - 17 апреля. Его суть - за каждую оплату в российских интернет-магазинах и онлайн-сервисах, совершенную по карте «Мир», платежная система переводила один рубль из собственных средств на помощь медицинским учреждениям. Учитывались операции, совершенные во всех регионах страны.

За это время 98,8 млн рублей было перечислено в благотворительный фонд «Живой», который оказывал непосредственную помощь больницам. Закупал средства индивидуальной защиты и оборудование для 70 медицинских учреждений в 10 регионах страны, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Среди них: Краснодарский край, Калмыкия, Москва, Московская область, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Татарстан, Нижегородская, Ростовская и Архангельская области.

Всего были закуплены и переданы в медицинские учреждения более 250 000 единиц средств индивидуальной защиты (СИЗов), а также оказана адресная помощь. К примеру, в больницы Краснодарского края поступили портативные рентген-установки. В Нижегородскую область были доставлены кровати для стационаров. Больницы Калмыкии получили лапароскопические установки для «красных» зон. В Дагестан отправили обеззараживатели, а в Карачаево-Черкессию - анализаторы крови. В общей сложности было поставлено более 640 единиц медицинского оборудования.

- Мы рады, что проект #МирПомогаетВрачам оказался таким нужным и своевременным, что мы вместе с фондом смогли максимально оперативно оказывать помощь больницам именно в тех регионах, которые нуждались в этом больше всего. Хочу поблагодарить всех наших партнеров, которые вместе с нами рассказывали об этом проекте, держателей карт «Мир», которые за эти три месяца совершили почти сто миллионов транзакций онлайн, и, конечно же, медицинских работников, которые стали настоящими героями этого сложного времени, - заявил Владимир Комлев, генеральный директор платежной системы «Мир».