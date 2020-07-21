Брачные контракты звезд: Тарасов отыгрался на Бузовой за первый брак, а Петросян пострадал за джентельменство

Разводы, алименты и раздел имущества стали одними из главных трендов карантинного времени. Те, кто заранее договорились об условиях расставания, смогли избежать проблем. Так, например, Полина Гагарина выйдет из брака с фотографом Дмитрием Исхаковым без потерь: по условиям брачного договора певице останется все, что было приобретено на ее имя - квартира, загородный дом и несколько иномарок. А вот Пелагее и хоккеисту Ивану Телегину, которые в своё время не стали заключать контракт, придётся в суде воевать за роскошные апартаменты, особняк в Подмосковье и даже средства на счетах.

Полина Гагарина выйдет из брака с фотографом Дмитрием Исхаковым без потерь: по условиям брачного договора певице останется все, что было приобретено на ее имя.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Футболист попал на 19 миллионов

Не секрет, что у футболиста Дмитрия Тарасова был брачный договор с Ольгой Бузовой, по которому звезда «Дома-2» ушла от спортсмена-миллионера «без денег, без машины, без любви, с двумя собаками на руках». И это не случайно: до «тарабузиков» футболист уже обжегся.

Как выяснила «КП», первая жена, с которой Дмитрий жил без брачного договора, при разводе забрала половину нажитого имущества. Так, Оксане Тарасовой досталась 1/2 денег, лежавших на счету мужа на момент расставания - 5 млн 913 тысяч рублей. В суде Тарасов пытался юлить: мол, с женой они разошлись ещё раньше, не в феврале 2011 года, а в ноябре 2010 (видимо, тогда на счету было шаром покати). Но супруга пробила его оборону, показав снимки совместного Нового года и последующего отпуска.

Кроме того, бывшей удалось отсудить половину стоимости квартиры, которой ещё даже не существовало (!). В браке Тарасов вложился в новостройку, заплатив за будущие апартаменты на 160 «квадратов» 22 миллиона рублей. Жена отказалась от собственности и по решению суда получила денежную компенсацию за половину жилья - 11 миллионов, а также «распилила» купленный в браке автомобиль. В общей сложности футболист лишился почти 19 млн, и после такого удара судьбы стал осторожнее...

Ударная пятилетка для содержанок

Как правило, стандартный брачный договор предусматривает раздел по справедливости: каждому из супругов остаётся то, что он приобрёл за время совместной жизни. Так, например, было у Лолиты: артистка даже прописала, что при разводе супруг вправе требовать деньги, вложенные в ремонт ее квартиры. Но не все поступают «по чесноку».

- В последние два-три года стал очень популярен один лайфхак среди охотниц за олигархами, - рассказывает звездный адвокат Сергей Жорин. - Молодая красивая девушка, чаще всего из эскорта, находит себе богатого мужа за 50 и безоговорочно соглашается на любые условия брачного договора. Клянется в любви, уверяет, что ей ничего не нужно. Вся недвижимость - мужу, машины - мужу и даже то, что она сама купит в браке, при разводе тоже достанется мужу.

Богач счастлив: наконец-то фортануло! Молодая, красивая, денег не просит, все по любви. Живут, рожают детей, а потом вдруг...

- Обычно такие девушки в семейной жизни укладываются в пятилетку, и когда муж в очередной раз уезжает в командировку, подают на развод, - продолжает Сергей Жорин. - Из дома они идут к нам, юристам, обычно с маленьким розовым чемоданчиком на колесиках, а в нем - кипа документов: полный перечень приобретённой в браке недвижимости, информация по вкладам, акциям, облигациям... При этом такие жёны все скурпулезно фотографируют, прикрепляют доказательства. И потом в суде делят заводы и пароходы пополам, признавая брачный договор недействительным. Ведь по статье 42 Семейного кодекса, контракт не может содержать условия, которые «ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение»...

Адвокат Сергей ЖоринФото: Личный архив

По словам адвоката, в последнее время таких обращений - шквал, и юристы берутся за них с удовольствием.

- Во время карантина так и вовсе на развод подавали из-за любой мелочи, будь то незакрытая зубная паста или забившие слив женские волосы, - добавляет Жорин. - Поэтому значение грамотно составленного брачного договора сложно переоценить. Если в нем детально и четко прописано, что остаётся мужу, а что - жене, это спасает от многих проблем.

Например, самый громкий раздел имущества последних лет - юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, чьё нажитое в браке имущество (несколько квартир, большая коллекция живописи и антиквариата) лишь по приблизительным подсчётам, оценивается в 1,5 миллиарда рублей, мог бы пройти без шума и пыли. Но артисты старой гвардии брачных контрактов не признают - мол, не по-джентельменски. И вот делёжка звёзд «Аншлага» тянется уже почти два года, а конца и края все не видать. Зато масса неудобств: у Петросяна, например, арестованы счета, а чтобы поделить нажитое, юмористу надо сначала заплатить за его оценку около 10 миллионов рублей...

Самый громкий раздел имущества последних лет - юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жена на окладе

В российских брачных контрактах, как правило, нет экстравагантных деталей, как у голливудских звёзд (см. «А КАК У НИХ?»). Наше законодательство разрешает разве что делить имущество после развода, а вот прописывать, как часто муж и жена должны исполнять супружеские обязанности, дарить подарки или воспитывать детей - нет, это противоречит Семейному кодексу. Однако, есть все же один необычный (а главное, законный) пункт: порядок содержания супругов в период брака и после его расторжения. Проще говоря, в брачном договоре можно указать зарплату, которую один супруг будет платить другому.

- Пока такие договоры большая редкость, но был в нашей практике один очень яркий случай, - вспоминает Сергей Жорин. - Одна девушка имела несколько поклонников и раздумывала, за кого бы выйти замуж. Один парень, сын богатых родителей, был в этой гонке наименее перспективным, к тому же она забеременела от другого. Но в итоге вышла замуж за того самого парня-мажора, потому что он не только принял чужого ребёнка, но и предложил брачный договор, по которому она каждый месяц получала десятки тысяч долларов. Что интересно, эти суммы поступают ей и сейчас, даже после развода. Ничего криминального тут нет: все это вписывается в ту самую статью 42 Семейного кодекса. Такая вот, можно сказать, узаконенная проституция...

Кроме того, прописывают в брачном договоре и размер «золотого парашюта» - компенсации одному из супругов на случай развода. Так, например, жена может привязать размер отступных к зарплате мужа или количеству рождённых в браке детей: за двоих попросить две квартиры, за троих - три и т.д.

А КАК У НИХ?

ТОП-5 БРАЧНЫХ КОНТРАКТОВ МИРОВЫХ ЗВЁЗД

Адвокат Сергей Жорин составил свой рейтинг необычных семейных договоров знаменитостей.

1 место: Билл и Мелинда Гейтс. В их брачном контракте есть следующий пункт: жена разрешает мужу проводить одну ночь в году с бывшей любовницей. Все, что свыше, карается штрафом в 20 миллионов долларов. Также Гейтс обязан выплачивать жене по 10 миллионов за каждого рождённого в браке ребёнка.

Билл и Мелинда Гейтс.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2 место. Мадонна и Гай Ричи: по брачному контракту мужу полагалось читать книги о каббале и «работать над обогащением эмоционального и духовного состояния жены». А в случае возникновения споров режиссёр не мог повышать голос на певицу.

Гай Риччи и Мадонна в 2008 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3 место. Марк Цукерберг и Присцилла Чан обязаны ходить на свидания друг с другом не реже 1 раза в неделю по 100 минут минимум. За каждый пропуск предусмотрен штраф.

Марк Цукерберг c cупругой Присциллой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4 место. Брачный контракт Тома Круза и Кэти Холмс содержал 800 пунктов. За каждый год в браке актриса получала от супруга по 3 млн долларов на свой банковский счёт.

Том Круз и Кэти Холмс развелись в 2012 году, их брак продлился пять лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

5 место. Канье Уэст и Ким Кардашьян: в случае развода муж обязан выплатить жене по 1 млн долларов за каждый год брака и отдать ей супружеский особняк. Все заработки Ким и ее подарки после расставания останутся при ней.

Ким Кардяшьян и Канье Уэст.Фото: GLOBAL LOOK PRESS