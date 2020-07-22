2020-07-22T18:00:41+03:00
Общество

С новым Huawei Y8p можно бесплатно ездить на Яндекс.Такси

Бонусы также распространяются на покупку смартфона и заказ блюд через приложение Яндекс.Еда
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У Huawei не просто обновление в линейке мобильных телефонов. Серия Huawei Y, которая уже получила популярность благодаря высокой емкости батареи, пополнилась смартфоном Huawei Y8p с Full HD+ экраном и тройной камерой с объективом 48 МП. А благодаря коллаборации с Яндексом вы не только не переплатите, а еще и останетесь в выигрыше. Сейчас действует уникальное предложение, в рамках которого все покупатели смартфона Huawei Y8p могут получить приятный бонус в размере 7 000 рублей.

Как такое возможно? Все просто. Чтобы получить такой бонус, смартфон нужно приобрести в период с 17 июля по 31 августа, когда действует акция от Яндекса. В подарок вы получите скидку в 3 000 рублей на покупку телефона, промокод на 2000 рублей на поездки в Яндекс.Такси и промокод на 2000 рублей на заказы в Яндекс.Еде.

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ HUAWEI Y8p

Кроме Full HD+ экрана и тройной камеры с объективом 48 МП, смартфон Huawei Y8p оснащен безрамочным экраном с диагональю 6.3 дюйма, емкой батареей, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, системой бесконтактной оплаты NFC. Смартфон работает на платформе фирменного магазина приложений AppGallery.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СКИДКАМИ

Скидка в размере 2000 рублей действует на 50 поездок в такси. Обязательное условие – заказывать машину нужно с нового смартфона через приложение Яндекс.Такси. Не забудьте выбрать способ оплаты — картой.

Что касается бонусов на заказ еды, скидка в размере 2000 рублей распространяется на четыре заказа при безналичной оплате в мобильном приложении Яндекс.Еда. Максимальная сумма скидки на каждый заказ – 500 рублей.

Промокоды нужно активировать до 30 ноября 2020 года. Сделать это можно в приложении Member Center, предустановленном на всех смартфонах серии Huawei Y8p при покупке. Активация возможна через 7 дней после покупки телефона.

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