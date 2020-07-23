Двойная выгода с Myshop.ru и "Пятерочкой"

С 1 по 31 июля 2020 года заказы из интернет-магазина Myshop.ru бесплатно доставляются на кассы и в постаматы сети магазинов «Пятерочка».

Myshop.ru – один из крупнейших онлайн-магазинов, успешно работающий с 2002 года. Витрина магазина насчитывает более 2 млн товаров в 20 категориях, включая книги, образование, канцтовары, игрушки и товары для детей, для дома, сада, красоты и здоровья, хобби, рукоделия и домашних животных.

Чтобы получить заказ в «Пятёрочке», при оформлении доставки клиент выбирает способ «В пункт выдачи» и отмечает на карте удобный для себя универсам сети. Уведомление о готовности к выдаче поступит через SMS, товар будет находиться в магазине в течении 7 дней. Перед окончанием срока хранения покупателю будет отправлено повторное сообщение. К доставке принимаются товары весом до 15 кг при выборе постаматов и до 10 кг в пункты выдачи заказов на кассах магазинов «Пятёрочка». Полный список пунктов выдачи 5Post можно увидеть в процессе оформления заказа.

Также клиентов, которые впервые оформляют доставку из Myshop.ru в пункт выдачи 5Post ждет приятный сюрприз – 500 бонусных баллов на «Выручай-карту».

Для этого понадобится «Выручай-карта», привязанная к тому же номеру мобильного телефона, на который был оформлен заказ в Myshop.ru. Покупатели, у которых нет карты - смогут оформить ее онлайн на сайте «Пятерочки».