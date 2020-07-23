2020-07-23T14:09:19+03:00
Происшествия

Видео массовых задержаний террористов в России показала ФСБ

22 члена этнической группировки были одновременно обезврежены в Москве, Новосибирске и Красноярском крае
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Более 20 членов запрещенного в РФ террористической организации "Исламское движение Узбекистана", занимавшихся вербовкой и переправкой людей в зоны боевых действий, а также финансированием боевиков в Сирии, задержаны в ходе масштабной межрегиональной спецоперации. Фото: Снимок с видео/ ЦОС ФСБ РФ/ТАССБолее 20 членов запрещенного в РФ террористической организации "Исламское движение Узбекистана", занимавшихся вербовкой и переправкой людей в зоны боевых действий, а также финансированием боевиков в Сирии, задержаны в ходе масштабной межрегиональной спецоперации. Фото: Снимок с видео/ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
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Сотрудникам Федеральной службы безопасности России во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии России удалось вскрыть и обезвредить целую сеть террористов, которые готовились к терактам.

- В спецоперации в Москве, Новосибирске и Красноярском крае пресечена деятельность межрегиональной структуры международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" (МТО "ИДУ" запрещена в России решением верховного Суда РФ в 2003 году), задержано 22 человека из числа ее главарей и рядовых участников, - сообщили в ФСБ России.

Отметим, что все задержания в регионах проходили одновременно.

По данным ФСБ России оперативники установили, что члены террористической организации поделили ее на ячейки, которые существовали практически автономно. Экстремисты призывали земляков к совершению преступлений террористического характера, предлагали вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, собирали деньги для финансирования бандитов, которые уже уехали в Сирию.

- При задержании у членов террористической организации изъята запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы МТО "ИДУ", а также паспорта с ложными данными, которые использовались для осуществления противоправной деятельности, - отметили в ФСБ России.

Сотрудники ведомства проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

22 члена этнической группировки были одновременно обезврежены в Москве, Новосибирске и Красноярском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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