Турпоток в Кисловодске вырастет до 700 тысяч человек благодаря новой стратегии развития

ДОМ.РФ и Администрация Кисловодска совместно со специалистами КБ Стрелка подготовили новую Стратегию пространственного развития (мастер-план) города до 2030 года. Этот документ определяет ключевые направления развития Кисловодска, как курортной зоны. Предполагается, что следование этой стратегии поможет сделать город более привлекательным для путешественников и превратить его многопрофильный туристический центр международного уровня.

Стоит отметить, что мастер-план был составлен с учетом пожеланий жителей и гостей Кисловодска. Все желающие смогли поделиться своими идеями и мыслями по поводу преобразования и благоустройства города на платформе чего-хочет-кисловодск.рф, которая была запущена при поддержке ДОМ.РФ. Всего проголосовавшие высказали порядка 550 инициатив, большая часть из них была учтена при составлении новой Стратегии.

«В 2016 году Правительством нашей страны принят Перечень мероприятий по комплексному развитию Кисловодска до 2030 года. Было крайне важным решение о подготовке стратегического мастер-плана. Виталий Леонтьевич Мутко открыл для нас эту историю, состоялась объемная работа с экспертами корпорации ДОМ.РФ, консалтинговой компании КБ Стрелка, наполненная конструктивными идеями, глубокой аналитикой и исследованиями, оригинальными предложениями из зарубежного опыта и лучших российских практик. В результате удалось разработать комплексные решения для повышения качества, экологичности, аутентичности, доступности городской среды Кисловодска, который исторически создавался как здравница и в настоящее время является федеральным курортом», - отметил глава города-курорта Кисловодска Александр Курбатов.

Приоритетными направлениями Стратегии для Кисловодска сейчас являются развитие туризма и формирование комфортной и удобной, современной городской среды. Также планируется закрепить за Кисловодском статус международного лечебно-оздоровительного курорта и сделать город всероссийским центром здоровья и спорта.

«Основа Стратегии – Стандарт комплексного развития территорий – методический документ, направленный на повышение эффективности использования земельных ресурсов, развитие застроенных и освоение новых территорий, благоустройство и формирование современного облика российских городов. ДОМ.РФ как институт развития разработал этот документ по поручению Председателя Правительства», - отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ, генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Он добавил, что следование Стратегии поможет увеличить ежегодный туристический поток в город в два раза с 380 тысяч человек до 700 тысяч человек. Всего путешественникам будет предложено шесть видов туризма: лечебно- и досугово-оздоровительный, деловой, экологический, спортивный и медицинский.

Протяженность туристических маршрутов в Кисловодске планируется увеличить в 2,5 раза. Кроме того в зеленых зонах города будут проложены более 35 км новых велосипедных и пешеходных маршрутов. В городе планируется реформировать систему общественного транспорта, сократить вредные выбросы в атмосферу от автомобильного транспорта в пять раз и многое другое.

Также ДОМ.РФ помог разработать архитектурный регламент для исторической части города, который позволит сохранить сложившийся городской ландшафт и гармонично вписать в него новые туристические объекты.

Реализация Стратегии пространственного развития предполагает привлечение 53,6 млрд рублей инвестиций до 2030 года. При этом 30% из них – частное финансирование или финансирование на принципах государственно-частного партнерства.

Добавим, что в настоящее время ДОМ.РФ работает более чем в 50 российских регионах. Организация уже подготовила эффективные стратегии развития для таких городов как Свободный Амурской области, Сергиев Посад, до конца года будут представлены еще три стратегии, включая Кисловодск, Суздаль и Саровско-Дивеевский кластер.

«Это объемные и подробные документы, позволяющие регионам выйти на новый уровень развития», - подчеркнул Денис Филиппов.