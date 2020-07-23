«Нахимичили»: Сергей Прядкин объяснил, почему расширять российскую Премьер-лигу не будут

В четверг, 23 июля, состоялось общее собрание футбольных клубов Российской премьер-лиги, на котором обсуждался вопрос расширения РПЛ до 18 команд. С такой просьбой обратились «Крылья Советов», которые заняли в чемпионате предпоследнее место и вылетают в ФНЛ. Самарцы свой запрос аргументировали тем, что долгое время было непонятно, сколько же команд должно вылететь. Дело в том, что подмосковные «Химки» не могли найти бюджета для выступления в высшем свете, и их место, в случае отказа, могла бы занять команда, занявшая в РПЛ 15-е место.

«Химки» химичили до последнего. И вот только вчера правительство Московской области сообщило, что деньги нашли и команда будут играть Премьере.

Но собрание клубов менять регламент не стало. За расширение Лиги проголосовали лишь два клуба – «Крылья Советов» и «Оренбург», который на финише сезона получил две «баранки» (несколько игроков команды заболело коронавирусом).

Президент РПЛ Сергей Прядкин, сообщил, что участники собрания выразили поддержку вылетающим командам, но из-за сложнейшего календаря в предстоящем сезоне большинство клубов эту инициативу не поддержало.

«Конечно, очень жаль клубы, которые покидают лигу. Жаль терять «Крылья», у которых богатая история, большая аудитория и прекрасная инфраструктура. Жаль и «Оренбург», который попал в очень сложную ситуацию. Мы надеемся, что уже в следующем сезоне они вернутся в РПЛ», - приводит слова Прядкина телеграм-канал Лиги.

Таким образом, вместо «Крыльев Советов» и «Оренбурга» в РПЛ будут играть волгоградский «Ротор» и «Химки», занявшие в ФНЛ первое и второе места.