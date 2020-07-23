В осеннюю сессию фракция «Единой России» в Госдуме планирует расширить поддержку населения в постпандемический период

Фракция «Единой России» в Госдуме подвела итоги работы в весеннюю сессию и озвучила планы на осеннюю. Весной ключевыми драйверами работы парламента стали поддержка жителей страны в условиях пандемии коронавируса и принятие поправок в Конституцию, отметил руководитель фракции Сергей Неверов.

«УДАЛЕНКУ» ОТРЕГУЛИРУЮТ

Напомним, за минувшие полгода «Единая Россия» разработала и приняла целый пакет социально значимых законопроектов, направленных на поддержку людей: речь идет об увеличении до 6 тыс. рублей (в два раза!) размера детского пособия и выплатах тем, кто остался без работы во время декрета (до 13 тыс.), росте минимальных выплат по больничному листу до уровня МРОТ, предоставлении кредитных каникул наиболее пострадавшим гражданам и юрлицам, в том числе по ипотеке.

Обратим внимание, что еще один разработанный фракцией документ позволил защитить от взыскания за долги единовременные выплаты на детей в 10 тыс. рублей, которые семьи получали во время пандемии. Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что инициативу нужно развивать — и законодательно защитить гарантированный минимальный доход граждан от списания за долги.Документ планируется «докрутить».

«Смысл доработки в том, что человек будет вправе обратиться в налоговую инспекцию с тем, чтобы указать один счет, на котором ему будет сохраняться в течение месяца минимальный размер оплаты труда», — отметил парламентарий.

Кроме того, Госдума приняла в первом чтении поправки «Единой России» в Трудовой кодекс о дистанционной работе. Основная задача этого документа — защитить права работников на удаленке, чтобы работа на дому не становилась круглосуточной (при обращении к подчиненным по окончании рабочего времени руководству компании придется платить сверхурочные).

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что в весеннюю сессию удалось поддержать регионы.

«Очень важно было снять целый ряд бюджетных ограничений, которые налагались на регионы и муниципалитеты. Дать им возможность самим свободно решать проблемы, которые у них возникают», — заявил Андрей Макаров.

СТАТИСТИКУ ПРИБЛИЗЯТ К ЖИЗНИ

В осеннюю сессию фракция намерена поднять вопрос о зарплатах бюджетников. В первую очередь необходимо изменить статистику и учет: сейчас «средняя температура по больнице» часто не совпадает с реальной ситуацией. В дальнейшем партия видит необходимость увеличить в зарплате долю оклада и установить единый подход к надбавкам, которые получают работники бюджетной сферы.

«Недопустима ситуация, когда большие, богатые регионы фактически «высасывают» работников бюджетной сферы (здравоохранения, образования, культуры) за счет того, что в них кратно большие оклады, чем в регионах-реципиентах, расположенных рядом», — заявил Андрей Исаев.

Также депутаты планируют завершить работу над отменой банковской комиссии за оплату услуг ЖКХ. К принятию готовятся законопроекты о предоставлении людям с инвалидностью средств реабилитации не по месту жительства, а по месту нахождения, и о борьбе с хамством чиновников – их предлагают дисквалифицировать на срок до одного – двух лет при повторном нарушении, а также штрафовать за некорректное поведение.

Одним из приоритетов в работе фракции останется и вопрос повышения доступности лекарств. По мнению парламентариев, важно избежать повторения ситуаций, когда из-за срыва закупочных процедур в ряде регионовобразовывался дефицит лекарств.

«Мы принимали закон, позволяющий правительству при возникновении чрезвычайных ситуации или пандемии устанавливать на 90 дней предельно допустимые цены на лекарства и медицинские изделия», - резюмировал Сергей Неверов.