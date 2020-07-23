2020-07-23T20:01:58+03:00
Спорт

Почему новая команда НХЛ получила название "Кракен"

Клуб будет базироваться в американском городе Сиэтл
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Клуб из Сиэтла презентовал своё название, логотип и свитера.Клуб из Сиэтла презентовал своё название, логотип и свитера.
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В четверг, 23 июля, в США состоялась презентация нового клуба, который будет выступать в Национальной хоккейной лиге. После того, как в декабре 2018 года было одобрено решение о включении клуба из Сиэтл в состав НХЛ, то долго не было ясно, каким станет официальное название клуба.

И вот карты были раскрыты, команда будет называться "Сиэтл Кракен". Презентовать эмблему клуба и форму хотели еще в феврале или марте, но в итоге все передвинулось на лето. Был официально опубликован логотип команды и концепты игровой формы. Новый клуб стал 32-й командой в составе НХЛ и начнет свои выступления с сезона 2021/2022 годов.

Отметим, что Кракен - это мифическое чудище, моллюск гигантских размеров. В массовой культуре он обрел вторую жизнь после выхода фильма "Пираты карибского моря". Так что название клуба легко проясняется, потому что одним из совладельцев является кинопродюсер Джерри Брукхаймер, который как раз и давал деньги на серию фильмов про "Пиратов".

Теперь Кракен - не только мифический гигант, но и название хоккейного клуба. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Теперь Кракен - не только мифический гигант, но и название хоккейного клуба.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Правильно и уместно объявить имя, эмблему и цвета Кракена здесь, с людьми , которые так усердно трудятся и решают все задачи по строительству нашего нового дома, - заявил на открытии генеральный директор клуба Тод Лейвеке.

Выступать новая команда будет на льду "Ки-Арены", она же - "Климат Пледж Арена". Этот ледовый дворец способен принять до 17 000 человек. Из-за того, что арену не подготовили к сроку из-за пандемии коронавируса, дебют клуба в НХЛ отложили на год.

Презентация клуба прошла на стройплощадке будущей арены.

Презентация клуба прошла на стройплощадке будущей арены.

Объявлено, что часть выручки с продажи мерча команды "Сиэтл Кракен" на сайте, который переводится на русский как "Выпускайте Кракена", пойдет благотворительность. В специальный фонд, который занимается проблемами бездомных.

Вступительный взнос клуба в НХЛ составит 650 миллионов долларов. Команда будет играть в Тихоокеанском дивизионе. По задумке, она сместит оттуда "Аризону", которая станет играть в Центральном. Вместе с тем, команда будет собирать свой состав во время так называемого "драфта расширения". Так что об игроках нового клуба пока ничего не известно.

Отметим, что в этом городе уже играла команда с 1915 по 1924 годы. И в 1917 году команда первой из клубов США выиграла кубок Стэнли - тогда она называлась "Сиэтл Метрополитенс". Последним до сегодняшнего дня клубом, который "зашел" в НХЛ, стал "Вегас Голден Найтс", который в первый же свой сезон дошел до финала Кубка Стэнли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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