«Матч ТВ» покажет документальный фильм об Олимпиаде-80

«Матч ТВ» создал фильм о тех людях, что готовили первые состоявшиеся в нашей стране Олимпийские игры, и кто сделал их такими запоминающимися, что о них говорят через десятилетия.

Трехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников расскажет, как ему покорился мировой рекорд на «королевской» дистанции в 1500 метров. «Я отчетливо слышал рев трибун на последнем отрезке, - вспоминает один из сильнейших спортсменов в истории плавания. - Он напоминал звук двигателей реактивного самолета перед взлетом. Такую поддержку болельщиков ощущаешь буквально кожей. Когда я коснулся бортика, то была такая овация, словно раскаты грома. Свершилось то, о чем я мечтал: выплыть из 15 минут, установить мировой рекорд и завоевать олимпийское «золото»!

Но речь пойдет не только об именитых спортсменах, но и о телевизионщиках, волонтерах, и даже о поварах и продавцах. Как строили спортивные сооружения для Олимпиады-80? Кто придумывал и утверждал символику Игр? Что поражало зарубежных гостей в Москве 1980 года? И почему мы так гордимся той Олимпиадой даже через 40 лет?

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