Новые возможности старых промышленных территорий. В Никеле стартовал конкурс бизнес-проектов

В прямом эфире организаторы и эксперты рассказали о потенциале предлагаемой территории, механизме проведения отбора и условиях поддержки участников.

Вице-президент «Норникеля» по взаимодействию с органами власти и управления Дмитрий Пристансков в приветственной речи отметил, что компания является давним стратегическим партнером Мурманской области, а потому «Норникелю» крайне важно, как будет развиваться регион. «Когда мы заявили о закрытии устаревшего и не соответствующего экологическим требованиям плавильного цеха в поселке Никель, то возник вопрос: «А что здесь будет после?». Мы долго думали над этим, и в итоге объявили конкурс. Его цель – раскрыть новые возможности старых промышленных территорий, при этом сохранив память этого места».

По условиям конкурса претенденты должны предложить на месте плавцеха организацию производства с новыми рабочими местами или культурно-выставочной деятельности, в которую будут интегрированы инициативы Печенгского района. Участвовать в конкурсе могут российские коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. А бизнес-проекты должны соответствовать одному из двух видов проектов: «Индустриальное пространство» и «Культурное пространство».

Андрей Фоменко, директор АНО ЦСП Печенгского района «Вторая школа» подчеркнул: «Цель конкурса – привлечь на территорию высвобождающихся площадей плавильного цеха современные, перспективные и экологически чистые производства по результатам отбора лучших. Сейчас мы дали старт конкурсу, и надеюсь, что скоро найдем крупного инвестора, заинтересованного в реализации этого масштабного проекта».

«Мы ожидаем, что придут инвесторы и производства, которые возьмут на себя ответственность за свой бизнес», – заявила в рамках презентации Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики «Норникеля». «При этом мы готовы взять на себя обеспечение общего контекста, чтобы вписать новый бизнес в концепцию социально-экономического развития региона. Здесь очень важно подчеркнуть разделение ролей, ведь мы должны работать как в строительстве: кто-то кладет фундамент, кто-то возводит здание, а дальше оно заполняется людьми и производствами. Мы верим, что вместе сможем реализовать общее видение. И хотим, чтобы Печенгский район и поселок Никель развивались с большей экологизацией производства и сохранением культурного наследия».

Как организатор конкурса «Норникель» обещает предоставить победителям необходимые меры поддержки. В частности, компания готова взять на себя выкуп части продукции, предоставить субсидии на оплату процентов по банковским кредитам, а также передать победителям в собственность или в аренду помещения плавцеха на льготных условиях.

Кроме того, по словам заместителя генерального директора по региональной политике и корпоративным проектам «Кольской ГМК» Максима Иванова, у победителей конкурса будут и другие привилегии на этой территории. «Совсем недавно Федеральным собранием РФ были приняты законы о поддержке предпринимательства в Арктической зоне. А это значит, что любой инвестор сможет здесь претендовать на очень серьезные преференции: снижение налогов в социальной сфере, а также льготы по земельными и имущественным налогам».

Прием заявок продлится до 31 октября. А уже к декабрю 2020 года экспертная комиссия объявит победителей конкурса долгосрочных бизнес-проектов в Никеле.