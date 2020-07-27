В гамбургере-рекордсмене - два килограмма веса и 19900 калорий

27 июля 1900 Луис Лассен, иммигрант из Дании, приготовил и продал в своем ресторане самый первый гамбургер. Клиент хотел съесть что-то вкусное, и съесть это быстро. Луису пришла в голову идея поджарить котлету из говяжьего фарша и засунуть ее между двумя кусками хлеба, тоже поджаренного.

Ресторан этот до сих пор находится в городе Нью-Хэйвене, штат Коннектикут; когда на его месте в 60-е решили возвести небоскреб, не только владельцы, но и жители города активно протестовали против сноса культового места. Битва шла десять лет. В итоге небоскреб все-таки построили, а здание ресторана разобрали по кирпичику и аккуратно воссоздали из этих же кирпичиков по адресу 263 Crown Street. В общем, будете в тех местах, не побрезгуйте.

Лассена считают великим изобретателем жители Коннектикута (а также, например, Библиотека конгресса, где сто лет спустя, в 2000 году, официально зарегистрировали его авторство). Однако в течение ХХ века нашлось еще много людей, которые страстно хотели присвоить себе славу создателя главного национального блюда США. Например, некий Чарли Нагрин утверждал, что мальчишкой еще в дремучем 1885 году продавал еду на ярмарке и заметил, что людям неудобно ходить с тарелками. Для комфорта заказчиков он соорудил фаст-фуд - засунул «стейк по-гамбургски», то есть котлету, между ломтями хлеба. В штате Висконсин порвут любого, кто усомнится в этой версии: в Сеймуре, родном городе Чарли, до сих пор каждый год торжественно проводится Бургер-фест.

Луис Лассен, именно ему приписывают лавры изобретателя национального блюда США. Фото: Louis' Lunch @ Facebook

Но был еще техасский повар Флетчер Дэвис, который якобы торговал гамбургерами в конце 1880-х (легенда почти аналогичная: клиент торопился, и котлету ему подали в хлебе, а не на тарелке). Или повар Оскар Уэбер Билби из Оклахомы, вроде как еще в 1891-м придумавший подавать котлету в булочке (104 года спустя губернатор Оклахомы официально заявил, что только город Талса может считаться родиной главного бутерброда на планете)… И так далее, и так далее.

Может, все эти люди говорили правду, и идея супербутерброда пришла им в голову независимо друг от друга, причем более или менее одновременно? Гамбургер до сих пор - самый удобный фаст-фуд, идеальное средство для утоления голода на бегу. Это такой простой и по-своему гениальный рецепт, что даже странно, что человечество додумалось до него только на рубеже XIX и XX веков, а не на пару столетий раньше.

Ресторан, в котором впервые подали гостю гамбургер, сменил адрес. Но здание осталось то же. Фото: Louis' Lunch @ Facebook

КАЗАЛОСЬ БЫ, ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ГАМБУРГ?

А просто в XIX веке именно из гамбургского порта в Нью-Йорк отправлялось множество кораблей с эмигрантами. В Америке рестораны и забегаловки встречали их «стейками по-гамбургски», которые вызывали приступы сладкой ностальгии по Старому свету. Сегодня мы назвали бы их стейками тартар: это было просто мелко нарубленная или пропущенная через мясорубку сырая говядина, которая иногда подавалась с сырым же яйцом. Порой вместо сырого мяса использовали солонину, которая хорошо переносила транспортировку, но иногда была слишком жесткой, чтобы жевать ее не измельченной. Ну, а некоторые обжаривали котлеты, добавляя в них для увеличения объема заранее замоченные хлебные крошки и мелко нарубленный лук.

(Впрочем, времена были сравнительно дикие, и под стейком по-гамбургски каждый понимал свое. Так, в 1844 году изданная в Бостоне кулинарная книга утверждала, что в Гамбурге тонко отбивают кусок мяса, заворачивают в него «две или три луковицы, предварительно мелко нарезанные и подрумяненные», и потом в течение двух-трех минут обжаривают получившуюся конструкцию. А в 1894 году в нью-йоркском ресторане Delmonico’s настаивали, что рецепт «правильного» гамбургского стейка таков: фунт говядины надо мелко порубить вместе с четырьмя унциями почечного сала или костного мозга и унцией лука, добавить соль, перец и мускатный орех, разделить массу на четыре части, сформировать котлеты, обвалять в сухарях, обжарить и подать с густой мясной подливкой. Если будете повторять - имейте в виду, что фунт - это примерно 453 грамма, а унция - 28 граммов).

Кто бы и когда ни изобрел гамбургер, в 20-е годы он еще не пользовался в США широкой популярностью. Положение изменилось, когда предпринимателям Уолтеру Андерсону и Эдгару Уолдо Инграму пришла в голову идея открыть ресторан с пышным названием White Castle («Белый замок»). К 1931 году таких ресторанов по всей Америке было уже сто, и во всех меню было одинаковым. На дворе - Великая депрессия, людям нужна дешевая еда, в качестве которой они уверены (в начале века на кухнях забегаловок царила антисанитария, и в котлетах можно было обнаружить что угодно, но к 30-м Андерсон и Инграм уже могли гарантировать, что их гамбургерами никто не отравится). Так Америку начал захватывать фаст-фуд.

Классический гамбургер - булочка, котлета из фарша, овощи и соус - по вкусу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ну, а в 50-е началась эра «Макдональдса», и гамбургер постепенно стал главной американской едой. (Кстати, интересно, что символом «Макдональдса» изначально был повар Спиди, у которого вместо головы был гамбургер с нарисованными глазами, носом и улыбкой - и только в 60-е его заменили на клоуна Рональда).

САМЫЕ СТРАННЫЕ ГАМБУРГЕРЫ

* В Лас-Вегасе есть ресторан Heart Attack Grill («Сердечный приступ гриль»). Там принципиально продают самую вредную и калорийную еду: картошку фри жарят в чистом растопленном сале, а среди бургеров есть один под названием «Восьмикратное шунтирование». Он весит примерно два килограмма, и в нем 19900 калорий (при том что взрослый человек ежедневно должен получать из пищи 2000-2500 калорий). Люди, весящие больше 160 килограммов, обслуживаются в этом ресторане бесплатно при условии, что предварительно пройдут взвешивание; официанты и официантки одеты докторами и медсестрами. Шутки шутками, а в 2012 году у одного посетителя прямо во время пожирания гигантского бургера действительно случился сердечный приступ, его увезли в больницу.

* В 2014 году Ник Чипман из Милуоки придумал «Алфавитный бургер»: в нем 26 слоев, каждый - из продукта, начинающегося на новую букву английского алфавита. А - авокадо, B - бекон, C - cheese (сыр), D - Doritos (кукурузные чипсы), и так далее, вплоть до Z - zucchini (цуккини). Впрочем, ни один ресторан этот концептуальный бургер в свое меню включить так и не рискнул.

* В филадельфийском ресторане PYT хвастались, что подают «самые безумные бургеры в США». Например, булочку там однажды рискнули заменить на слегка обжаренные комки спагетти. А однажды предложили посетителям бургер, где булочки были сделаны из желе с арахисовым маслом, а котлета замаринована в соусе шрирача с добавлением бананового пюре.

* Говядину (свинину, баранину) в бургерах иногда норовят заменить более экзотическим мясом. В кафе японского музея Orbi Yokohama в 2015 году начали подавать черный бургер с зажаренной целиком лягушкой. По утверждениям поваров, на вкус она - как курица (для сравнения бургер подавался с кусочком настоящего куриного филе). А во Флориде можно найти бургеры с мясом аллигатора.

Когда россияне готовят шашлыки, американцы предпочитают жарить гамбургеры. Доказано - сразу после гриля они куда вкуснее.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КАК ПРИГОТОВИТЬ КОФЕЙНЫЙ ГАМБУРГЕР

Среди многочисленных претендентов на изобретение гамбургера - братья Фрэнк и Чарльз Менчесы. Будто бы они уже в 1885 году начали делать бутерброды с котлетами, и для улучшения вкуса говядины добавляли в фарш коричневый сахар и кофе. Вот современный рецепт от производителей кофейных капсул CRU Kafe (в России не продаются, но, естественно, можно взять другой кофе), где переосмысляется это ноу-хау.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 250 г говядины, 75 г мелко нарезанного бекона, 2 нарезанные кольцами луковицы (предпочтительно шалот), 50 г муки, 25 г горчицы в порошке, 50 мл оливкового масла, 300 мл эспрессо, 2 ч.л. очень мелко порезанного чеснока, 1 ч.л. очень мелко порезанного острого перца, 1 ч.л. томатной пасты, 2 ч.л. коричневого сахара, 4 булочки для гамбургеров.

А также: 1/4 кочана красной капусты, 1/2 красной луковицы, 250 мл уксуса из красного вина, кинза, обжаренные кольца лука, майонез.

Налить в глубокую сковороду оливковое масло, разогреть. Говядину обвалять в смеси муки и горчичного порошка, добавить соль и перец по вкусу. Подрумянить в сковороде со всех сторон. В сковороду добавить бекон и лук, обжаривать, помешивая, пока не зарумянятся. Потом добавить чеснок, перец и томатную пасту, обжаривать, помешивая, еще 2 минуты. Потом влить эспрессо, добавить сахар и тушить под крышкой на маленьком огне 2,5 часа. Пока готовится, тонко нарежьте красные капусту и лук, залейте уксусом и оставьте мариноваться, тоже на 2 1/2 часа.

Мясо за время тушения должно размягчиться до такой степени, что его вилкой можно будет легко разделить на волокна. Разрежьте булочки и слегка поджарьте их на сковороде гриль. На каждую положите несколько листочков кинзы, затем мясо (плюс несколько капель кофейной подливки). Слейте уксус с капусты и лука, и положите их на мясо. Сверху положите еще немного кинзы и обжаренные луковые кольца, немного майонеза, и закройте второй половиной булочки.