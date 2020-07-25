«Мама не знает»: Родион Газманов рассказал, какой сюрприз подготовил своей родительнице

Популярный певец прилетел в Калининград на открытие фестиваля «Балтийский онлайн-дебют». Перед торжественной церемонией, которую вел Родион, он решил навестить свою 69-летнюю маму, которая живет в Калининграде. Эту встречу и то, что ей предшествовало, он выложил в соцсети. Надо сказать, что первая жена Олега Газманова Ирина — человек непубличный. Ее появление в Instagram сына стало сюрпризом для его поклонников.

Певец решил сделать маме сюрприз. Он попросил водителя такси, который вез его из аэропорта, позвонить Ирине Павловне и предупредить о доставке некоего подарка. Когда женщина вышла за ворота особняка, из машины вылез ее любимый Родя. Вот так сюрприз! Мать и сын обнялись и прошли в дом. Правда мама тут же заняла родительскую позицию и отчитала сына: «Предупредил бы о своем приезде, не сидел бы сейчас голодный».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/792601" frameborder="0"></iframe> Родион Газманов сделал сюрприз маме.

Стоит напомнить, что Олег Газманов развелся с Ириной в 1997 году. После этого он стал жить с другой женщиной – Мариной Муравьевой, на которой вскоре женился. А Ирина совсем ушла в тень. Про свою маму Родион Газманов недавно рассказывал в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Тогда он сказал, что у него накопилось немало вопросов к отцу, главный из которых, почему его отец не пытался сохранить первую семью. Хотя ответ, казалось бы, на поверхности – Газманов-старший полюбил другую женщину.

Развод родителей, по мнению Родиона, стал причиной того, почему он до сих пор не женат. Затянувшаяся холостяцкая жизнь – результат детской травмы.