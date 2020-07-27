2020-07-27T09:50:04+03:00
Общество

Четыре награды EFFIE AWARDS RUSSIA 2020 завоевала «Пятёрочка»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Effie Awards Russia 2020, одной из самых престижных премий в сфере рекламы и маркетинга. Торговая сеть «Пятёрочка» удостоилась четырех наград
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Победителем в области маркетинга за эффективные маркетинговые проекты стал проект «Островок безопасности», реализуемый совместно с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» и Центром поиска пропавших людей. Престижные награды также получила рекламная акция «Чёрный эксклюзив», проведенная в партнерстве с PepsiCo.

«Мы гордимся, что наши проекты получают признание на рынке, это вдохновляет нас мыслить out of the box, искать новые нестандартные решения и креативные механики, чтобы становиться ещё более интересными для наших гостей, - отмечает Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка». - Полученные награды – это высокая оценка работы всей команды «Пятёрочки» и наших партнёров и подтверждение правильности выбранного нами курса, который приносит также отличные бизнес-результаты».

Effie Awards — самая престижная в мире награда в маркетинге, которая вручается за главное достижение в сфере рекламных и маркетинговых коммуникаций — эффективность. Конкурс проводится с 1968 года в 55 странах, 5 континентах и на глобальном уровне. Его миссия — поощрять эффективные проекты, профессионалов в сфере маркетинга и способствовать развитию отрасли.

Effie Awards Russia — главная и единственная награда за достижения в сфере рекламы и маркетинга в России, национальный этап Effie Worldwide. Ее получение подтверждает эффективность проектов на международном уровне.

Проект «Островок безопасности» торговой сети «Пятёрочка» завоевал высшую награду премии в номинации «Бизнес-вызовы/Корпоративная репутация». Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подсчитал, что в нашей стране ежегодно пропадают более 120 тысяч (!) человек. В зоне особого риска находятся дети и пожилые люди с деменцией. «Островки безопасности» расположены уже в более чем в 16 000 магазинах «Пятёрочка» 66 регионов России. Весь персонал торговой сети прошел обучение. Работники знают, как помочь любому потерявшемуся, если он попал в магазин. Благодаря им более 500 человек смогли вернуться домой. Для некоторых из них такая своевременная помощь оказалась жизненно необходимой.

Многим запомнилась яркая и креативная кампания «Пятёрочки» и PepsiCo «Чёрный эксклюзив». Она получила сразу два «серебра» и одну «бронзу» в номинациях «Shopper marketing/Запуск нового продукта или услуги», «Фокус/Однократное вовлечение» и «Shopper marketing/Мультиканальные программы взаимодействия с покупателем/ритейлером» соответственно. Ведущие бренды PepsiCo - Pepsi и Lay’s – совместно с «Пятёрочкой» разработали и провели кампанию, важнейшей составляющей успеха которой стал эксклюзивный продукт в коллаборации с Black Star. Торговая сеть публично поспорила с артистами в социальных сетях – если весь «чёрный эксклюзив» (3 миллиона (!) пачек чипсов и газировки) будет продан, один из магазинов сети изменит фирменные цвета и станет чёрной «Пятёрочкой». В результате весь лимитированный объём был реализован и торговой сети пришлось держать обещание. Московский универсам на улице Бутырской, 15 на один день окрасился в чёрный цвет снаружи и внутри: фасад, интерьер, форма сотрудников, кассовая зона… Также был выпущен лимитированный тираж карты лояльности сети – «Выручай-карты». Специалисты маркетинга считают, что эта акция для российского ритейла была беспрецедентной.

КСТАТИ

Участники и жюри Effie Russia — ведущие международные и российские бренды, крупнейшие рекламные агентства, признанные эксперты рекламного и коммуникационного рынка.

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