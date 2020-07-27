«Принес долг Пугачевой и выкинул деньги в унитаз»: Владимир Кузьмин бросил пить, омолодился и разоткровенничался

Владимир Кузьмин недавно отметил 65-й день рождения. Юбилейное интервью музыкант записал с Борисом Корчевниковым - сегодня днем эта «Судьба человека» выйдет в эфир. На записи передачи Кузьмин удивил новым имиджем: он ведет здоровый образ жизни, который отразился на внешнем виде артиста – у Владимира пропали мешки под глазами, разгладились морщины, и он стал выглядеть гораздо моложе своих лет. При этом пластику отрицает. Видимо секрет омоложения Кузьмина – примирение с женой Екатериной Трофимовой, от которой Владимир на время сбегал к другой женщине. Но теперь пара вместе и не сводила на записи передачи друг с друга влюбленных глаз. Катя спровоцировала мужа к еще более активной творческой жизни – у Кузьмина и прямые эфиры-выступления в сети и новые синглы.

Ну а ведущий пытал Кузьмина о молодых годах, расспрашивал о романе с Аллой Борисовной. Владимир вспомнит сегодня, как все начиналось: «В 1984 году Пугачевой предложили выступить на рок-фестивале в Германии. Она немножко запаниковала и спросила у музыкантов: «Ребята, где найти мне человека, который сделал бы мне программу?» Ей сказали, что есть такой Володя Кузьмин – он знает, что делать. Она пригласила меня на концерт, мы поговорили, я показал несколько песен, песни ей очень понравились. Мы пошли в Кремль к какому-то большому начальству, Алла сказала: «Вот этот парень должен ехать со мной в Германию!».

Так сбылась мечта Кузьмина – он оказался на гастролях за границей, в западной Германии. Вспомнил, что по итогам этого творческого года в газетах появились статьи с заголовками: «У нас в СССР две звезды - Алла Пугачева и Владимир Кузьмин».

Владимир Борисович с удовольствием вспоминает те годы: «У нас был старый дружок Игорь Николаев, вместе отдыхали и работали. Он прочитал статью, подсуетился и написал песню «Две звезды». Я тогда писал серьезный альбом, ко мне приходят Пугачева и Николаев с бутылкой коньяка и с салатом и говорят, что надо вот эту песню спеть». Кузьмин отказывался, но опытные коллеги убедили: мол, станешь суперзвездой.

Кузьмин продолжает: «Они меня уломали все-таки. Выступление показали по Первому каналу и я действительно стал суперзвездой, у меня началась тяжелая жизнь: приходилось работать не по два концерта в день, а по три – четыре, потому что столько поклонников появилось!»

Об Алле Пугачевой Кузьмин вспоминает с уважением и благодарностью: «Она была моим продюсером – шарфики надевала, прически создавала, но кудряшки у меня свои были…» Кузьмин не отрицает любви с женщиной, которая поет: «Много работали вместе – несколько лет день и ночь, поэтому все было совершенно естественно. Она мне давала большую школу, когда работали совместные концерты: Алла выступала первое отделение, а я второе, то есть задирала мне планку. Она была у меня на разогреве – это сильно, конечно, и я справлялся. Она меня научила общаться с публикой, играть для каждого в зале, чувствовать».

У Кузьмина в те годы подрастало уже трое детей, он говорит, что на их воспитание времени не было – много работал, но зато обеспечивал семью, и после развода еще долго платил суммы превышающие во много раз размер алиментов. Владимир рассказал, что Пугачева не стала причиной его развода: мол, отношения с женой Татьяной Артемьевой разладились задолго до нового романа, просто не оформляли развод. На вопрос ведущего легко ли было в СССР развестись отцу трех детей? Кузьмин ответил так: «У Аллы были большие связи, она помогла это сделать».

Музыкант рассказал, как однажды Пугачева заняла денег у их общего знакомого Ильи Резника, чтобы Владимир приобрел иномарку. Деньги эти он вернул – но зато как! Однажды Кузьмин и Пугачева слегка повздорили, а он как раз принес ей пачку денег за машину домой – она брать отказалась: «Я пошел и эту пачку денег в унитаз выкинул. Но не спустил предусмотрительно!» Потом купюры сушили в ванной. Кузьмин свои личные отношения с Пугачевой вспоминает с ностальгией: «Большую часть времени мы смеялись – это показатель хороших отношений. Мы постоянно смеялись. Если люди не смеются, между ними ничего уже нет – закон такой».