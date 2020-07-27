Кто готовит кадры для цифровой революции?

Пандемия коронавируса во многом изменила отношение к цифровым технологиям даже среди тех, кто старался не принимать активного участия в компьютерной революции. Новые технологии с одной стороны дали возможность людям сохранить здоровье, поскольку выяснилось, что работать и учиться прекрасно можно и дистанционно. А с другой стороны не позволили вирусу полностью парализовать экономику. Экстренное погружение широких масс трудящихся в цифровые технологии приблизило будущее и сделало профессию специалиста в области IT-технологий еще более привлекательной. Если раньше “зависание” ребенка в компьютере иной раз беспокоило родителей, то теперь все понимают, что без знаний в этой области уже не обойтись. Поэтому логичнее не оттаскивать отпрыска от гаджета, а направить его интерес в нужное русло, чтобы он не просто “зависал”, а заодно и осваивал перспективную профессию - например, программиста, разработчика приложений, специалиста по обработке данных…

Тем более, что представители IT-сообщества сами ищут способных ребят и создают собственные образовательные платформы для подготовки высококлассных специалистов. Дело в том, что в таких бурно развивающихся сферах, как мобильная связь, интернет-технологии и облачные вычисления, консервативное вузовское образование часто не успевает за опережающим развитием технологий. Поэтому в этой сфере популярны самые разнообразные образовательные и соревновательные проекты, “заточенные” под молодых. Например, крупнейший в России хакатон (это когда разработчики собираются в команды и на время решают какую-то актуальную проблему) “Цифровой прорыв” ежегодно собирает десятки тысяч участников. Его главная задача привлечь кадры в цифровую экономику. Немалую роль в популяризации IT-технологий играют успехи наших школьников на международной олимпиаде по информатике. В прошлом году российская команда стала лучшей в мире, выиграв 4 золотые медали. На студенческих соревнованиях по спортивному программированию Россия также уверенно опережает другие страны.

Есть и проекты другого плана, которые открывает перед ребятами новые образовательные и карьерные возможности. Одним из таких проектов стал Huawei Honor Cup. Это Евразийские соревнования в сфере информационных и компьютерных технологий, которые с 2015 года проводит компания Huawei. В этом популярном конкурсе (в прошлом году участниками стали белее 15 000 человек) могут принять участие студенты и аспиранты технических вузов, а также молодые специалисты. Соревнования проводятся в нескольких номинациях:

• 5G (Технологии и стандарты мобильной связи нового поколения)

• AI (Модели и методы искусственного интеллекта)

• Code (Спортивное программирование),

• IP (Технологии и протоколы IP сетей)

• Cloud (Технологии хранения и визуализации)

• APP (Разработка мобильных приложений)

• ICT Observer (Обозреватель в сфере ИКТ) — номинация для начинающих журналистов.

• HCIE (Сертифицированный эксперт по ИКТ Huawei).

Безусловно участников привлекает солидный главный приз в каждой номинации - $10 000 или поездка в Китай (для победителей ICT Observer). Призеры получают фирменные гаджеты, а также приглашения пройти стажировку в различных исследовательских подразделениях компании. Но, самое главное, что проигравших в этих соревнованиях не бывает. Потому что эти конкурсы прежде всего часть глобальной стратегии Huawei по подготовке талантливых специалистов для ИТ-сферы. Для подготовки к соревнованиям открыта онлайн-школа, где эксперты компании проводят бесплатные вебинары, онлайн-курсы и дают возможность талантливым молодым людям осваивать самые передовые знания в своей области. Huawei является ведущим мировым поставщиком решений в сфере информационно-коммуникационных технологий. В 2019 году компания инвестировала в исследования и разработки 15,3% от общего дохода. Однако Huawei не только аккумулирует передовые знания, но рада делится своими компетенциями в этой сфере для развития цифровой экономики России. Компания начала свою деятельность на отечественном рынке в 1997 году и считает нашу страну одним из важнейших партнеров.

В этом году отборочный этап традиционного конкурса стартует 1 августа, а значит сейчас самое время для того, чтобы зарегистрироваться (это можно сделать на сайте https://honorcup.ru/stub.php), прокачать свои знания в онлайн-школе Huawei и попробовать свои силы в решении актуальных задач сферы IT-технологий. Для многих такие конкурсы дают возможность выстроить профессиональную карьеру в российских и зарубежных компаниях, которые непосредственно двигают вперед научно-технический прогресс. Финал конкурса состоится 4 декабря.