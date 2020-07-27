Сбербанк напоминает, как правильно воспользоваться кредитными каникулами

С конца марта по середину июля почти 500 тысяч клиентов обратились в Сбербанк за реструктуризацией задолженности — по потребительским и ипотечным кредитам, а также кредитным картам. При этом самих заявок было около 750 тысяч, поскольку у некоторых граждан сразу несколько кредитов.

- В эти цифры входит как собственная программа Сбербанка, так и госпрограмма кредитных каникул, которая также высоко востребована у наших клиентов, и уровень одобрения по ней составляет 92%, - поясняет вице-президент Сбербанка, директор Департамента по работе с проблемными активами Максим Дегтярев. - По объективным причинам часть наших клиентов оказались в последние месяцы в непростой жизненной ситуации. И наша основная задача — помочь таким клиентам с самого начала их финансовых затруднений.

Основная причина затруднений понятна — упали доходы в связи с коронавирусом и введенными во многих регионах ограничениями на работу предприятий. На этот случай и предусмотрена государственная программа кредитных каникул.

В банке, однако, напоминают про ее условия. По госпрограмме можно обратиться за «каникулами», в частности, если облагаемый налогом доход за месяц до даты обращения снизился на 30% в сравнении со среднемесячным доходом за 2019 год и это возможно подтвердить официальными документами. При этом просить «каникулы» можно без лишних формальностей и бумаг. При условии, что необходимые документы будут представлены в банк позже — на это дается 90 дней.

Про этот важный момент лучше не забывать. Поскольку если документы, подтверждающие право на отсрочку платежей по кредиту, банк в срок не получит, он будет вынужден отменить для клиента «каникулы». В итоге у того возникнет просроченная задолженность сразу за все «каникулярные» месяцы, да еще штрафы и пени за просрочку. Плюс — испорченная кредитная история.

В июле «время Ч» как раз истекает у тех, кто обратился за отсрочкой в апреле, в самый разгар возникших из-за пандемии проблем.

- Крайне важно поспешить и предоставить документы в срок, - напоминает Максим Дегтярев. - Если у клиента по каким-либо причинам нет таких документов, то Сбербанк может предложить ему перейти на собственную программу кредитных каникул. Главное — вовремя обратиться к нам и не допустить просрочку, так как для решения любой сложной финансовой ситуации необходим своевременный и доверительный диалог с банком.