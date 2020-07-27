2020-07-27T15:09:25+03:00
Общество

«Мессояханефтегаз» ввел в эксплуатацию уникальную систему утилизации нефтяного газа

Новый проект в Ямало-Ненецком АО повысит эффективность использования сырья до 95%
Ксения БОГДАНОВА
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Фото: Газпром нефтьФото: Газпром нефть
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В Ямало-Ненецком АО запущено в эксплуатацию новое подземное газовое хранилище, расположенное на участке Мессояхских месторождений. «Мессояханефтегаз» (компания является совместным предприятием «Газпром нефти» и «Роснефти») разработал уникальную схему утилизации попутного нефтяного газа (он вырабатывается во время добычи нефти и также является промышленным сырьем). С Восточно-Мессояхского месторождения, которое сейчас активно разрабатывается, попутный газ перекачивают в неразработанные пласты Западно-Мессояхского участка, где его оставляют в подземном хранилище. Благодаря новой схеме консервации нефтяного газа эффективность использования сырья выросла до 95%.

Восточно-Мессояхское и Западно-Мессояхское месторождения расположены на Гыданском полуострове Ямало-Ненецкого АО. По объемам запасов углеводородов месторождения считаются уникальными, однако их освоение затрудняют большие расстояния — они расположены далеко от транспортной и промышленной инфраструктуры. Разработка Восточно-Мессояхского месторождения была начата в 2016 году, символический старт его эксплуатации в режиме телемоста дал президент Владимир Путин. В прошлом году на месторождении было добыто 5,6 млн тонн нефтяного эквивалента.

Для того, чтобы реализовать новую схему хранения попутного газа, «Мессояханефтегаз» с 2018 года строил необходимую инфраструктуру. Газ, вырабатываемый на Восточно-Мессояхском месторождении во время добычи нефти, подается на компрессорную станцию (ее мощность составляет 1,5 млрд кубометров в год). С нее газ поступает в трубопровод длиной около 50 км и перегоняется на Западно-Мессояхский участок, где сырье закачивается в подземное газохранилище. Площадь хранилища — более 70 тыс. м2.

- Сегодня уровень эффективного использования попутного нефтяного газа в нашей компании составляет 95%, - комментирует заместитель генерального директора по разведке и добыче «Газпром нефти» Вадим Яковлев, - Благодаря применению инновационных подходов к утилизации попутного газа мы достигнем целевого показателя и на Мессояхской группе месторождений. Это наглядно демонстрирует наши приоритеты в вопросах рационального отношения к природно-ресурсному потенциалу арктического региона.

Фото: Газпром нефть

Фото: Газпром нефть

Для сохранения хрупкой экосистемы российской Арктики компания перед началом строительства газопровода и хранилища провела системный геотехнический мониторинг. С учетом экологических требований компрессорная станция и инфраструктура газового хранилища возведены на специальных на термостабилизационных опорах. Участок газопровода, построенный под руслом реки Мессояха, имеет дополнительную защиту. На новых объектах применяются цифровые решения, гарантирующие безопасность всех производственных процессов. В случае необходимости объектами можно управлять дистанционно в режиме онлайн , в том числе из центров управления в Тюмени и Санкт-Петербурге.

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