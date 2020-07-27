2020-07-27T15:00:04+03:00
Политика

Путину пообещали построить катамаран для путешествия через Каспий

Президент вызвал с докладом главного судостроителя России
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments9
Владимир Путин и Алексей Рахманов.Владимир Путин и Алексей Рахманов.Фото: ТАСС
Изменить размер текста:

Поговорив после парада в Санкт-Петербурге с министром обороны Сергеем Шойгу о перспективах выполнения гособоронзаказа, Владимир Путин вызвал главу Объединённой судостроительной корпорации Алексея Рахманова. Но разговор шел и о гражданском кораблестроении.

О ЧЕМ ДОЛОЖИЛ ГЛАВНЫЙ СТРОИТЕЛЬ КОРАБЛЕЙ

- Сейчас в работе у ОСК находится 50 военных кораблей.

- В этом году сдали головной крейсер «Князь Владимир».

- Планы на сдачу в 2020 году – 14 боевых кораблей, что даже по сравнению с советским периодом является рекордом.

- Объем производства гражданской техники в 2019 году достиг 58 миллиардов рублей. В 2020 выручка должна достичь 92 миллиардов рублей.

- В программе до 2030 года объем строительства 486 гражданских судов.

- В 2020 году планируется сдать заказчикам 22 гражданских судна, включая атомный ледокол ЛК-60 и круизное судно PV300.

НА КАТАМАРАНЕ ЧЕРЕЗ КАСПИЙ

- Катамаранов не строим? - поинтересовался Путин.

- Строим! Катамараны у нас есть в двух ипостасях, - ответил Рахманов. - Летом будущего года мы один из них будем спускать на воду. Судно построено на платформе композитного катамарана – углепластик, 25 метров, полноценное мореходное, до трех баллов. В перспективе может стать базовым судном для всех высших научных и учебных учреждений, чтобы студенты могли между собой соревноваться в проведении океанографических исследований.

- В мире делают очень большие катамараны? - спросил президент.

- Да, австралийская компания «Аустал» является лидером, - сказал глава ОСК. - Мы такой похожий катамаран хотим попробовать построить для того, чтобы пересекать Каспий. Пытаемся построить паром, который будет ходить поперек Каспия. 160 машин пока получается, 35 узлов. У нас есть еще одно очень интересное решение в отношении Каспия – это контейнеровоз, который может ходить практически от северного порта Энзели в Иране и доходить до Хельсинки за 17 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Составлен рейтинг самых популярных фильмов этого лета
В Британии впервые обнаружили коронавирус у кота после заражения хозяина
Коронавирус у советника Трампа: что известно о состоянии здоровья О'Брайена
Какой хлеб портится быстрее, рассказали эксперты
ВОЗ предупредила, что закрытие границ не предотвратит распространение коронавируса
В Евросоюзе сообщили о расширении эпидемии коронавируса
В Минпросвещения определились с форматом обучения после 1 сентября
Пандемия коронавируса не повлияла на результаты ЕГЭ, сообщили в Минпросвещения
Где в этом году дешевле отдыхать - в Турции или на Юге России, рассказал эксперт
Дорога к Деду Морозу в Великий Устюг передана в федеральную собственность
В Китае за четыре дня протестируют на коронавирус всех жителей города Далянь, где населения больше, чем в Санкт-Петербурге
Коронавирус диктует моду: посол США в Южной Корее сбрил «колониальные» усы
Курс евро превысил 84 рубля впервые с 22 апреля
Ураган "Ханна" обрушил стену Трампа на границе с Мексикой
РПЦ призвала извлечь уроки из намаза в Айя-Софии и поджоге собора в Нанте
Экс-замгоссекретаря Совбеза Белоруссии приговорили к 12 годам колонии за взятки
Классным руководителям будут выплачивать надбавку с 1 сентября
Россиянам рекомендуют не ездить в центральные районы Вьетнама
Поможет ли уголовная статья о налоговом мошенничестве бороться с уклонением от налогов, рассказал эксперт
Вождя из Самоа приговорили к 11 годам тюрьмы за рабство и торговлю людьми
В Бундестаге раскритиковали МИД ФРГ за слова об "аннексии Крыма"
Financial Times: Россия потеряла статус главного соперника США
Глава ВОЗ предупредил об усилении пандемии коронавируса в мире
Чувашия потратит 200 млн рублей на ремонт водонапорных башен
ФСБ опубликовала видео после предотвращения массовой бойни в Москве
Адвокат Ефремова попросил провести заседание суда после 5 августа
Нерест трески не помешает строительству «Северного потока-2»