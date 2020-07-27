Путину пообещали построить катамаран для путешествия через Каспий

Поговорив после парада в Санкт-Петербурге с министром обороны Сергеем Шойгу о перспективах выполнения гособоронзаказа, Владимир Путин вызвал главу Объединённой судостроительной корпорации Алексея Рахманова. Но разговор шел и о гражданском кораблестроении.

О ЧЕМ ДОЛОЖИЛ ГЛАВНЫЙ СТРОИТЕЛЬ КОРАБЛЕЙ

- Сейчас в работе у ОСК находится 50 военных кораблей.

- В этом году сдали головной крейсер «Князь Владимир».

- Планы на сдачу в 2020 году – 14 боевых кораблей, что даже по сравнению с советским периодом является рекордом.

- Объем производства гражданской техники в 2019 году достиг 58 миллиардов рублей. В 2020 выручка должна достичь 92 миллиардов рублей.

- В программе до 2030 года объем строительства 486 гражданских судов.

- В 2020 году планируется сдать заказчикам 22 гражданских судна, включая атомный ледокол ЛК-60 и круизное судно PV300.

НА КАТАМАРАНЕ ЧЕРЕЗ КАСПИЙ

- Катамаранов не строим? - поинтересовался Путин.

- Строим! Катамараны у нас есть в двух ипостасях, - ответил Рахманов. - Летом будущего года мы один из них будем спускать на воду. Судно построено на платформе композитного катамарана – углепластик, 25 метров, полноценное мореходное, до трех баллов. В перспективе может стать базовым судном для всех высших научных и учебных учреждений, чтобы студенты могли между собой соревноваться в проведении океанографических исследований.

- В мире делают очень большие катамараны? - спросил президент.

- Да, австралийская компания «Аустал» является лидером, - сказал глава ОСК. - Мы такой похожий катамаран хотим попробовать построить для того, чтобы пересекать Каспий. Пытаемся построить паром, который будет ходить поперек Каспия. 160 машин пока получается, 35 узлов. У нас есть еще одно очень интересное решение в отношении Каспия – это контейнеровоз, который может ходить практически от северного порта Энзели в Иране и доходить до Хельсинки за 17 дней.