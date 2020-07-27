2020-07-27T19:12:10+03:00
Общество

Тротуар Айфонов и трусы из макарон: В Instagram показали самые безвкусные вещи

В список попали брендовые вещи, чудеса "инженерной мысли", но отдельная группа - это обувь. Оказалось, есть любители носить на ногах хлеб и сапоги в виде собак
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Сети собирают "каталог" странных вещейВ Сети собирают "каталог" странных вещейФото: Instagram.com
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Когда не знаешь, что подарить на день рождения другу, у которого все есть, нужно заглянуть в Instagram-аккаунт @uglydesign. Чтобы точно не покупать то, что есть в этой коллекции шедевров маркетинга. В этой группе собраны самые безвкусные и странные товары со всего мира.

Глядя на многие из них, возникает резонный вопрос "зачем?". Зачем, например, сделали тротуар с Айфонами. Хотя пользователи Сети шутят, что уже знают, где было сделано фото - в Китае, перед офисом Xiaomi.

Отдельный кластер - одежда с аквариумами. Внутри, естественно, живые рыбки. Но если ношение такого бюстгальтера еще хоть как то можно понять, то обувь с подошвой из аквариума выглядит очень не гуманно.

uglydesignuglydesign
Тротуар с Айфонами
38993 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Тем, кто отказывается от мучного, советуют присмотреться к макаронам, которые, оказывается, можно не только есть, но и носить... в виде мужских трусов.

uglydesignuglydesign
Купальник с аквариумными рыбками
24165 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Но даже откровенные макаронотрусы покажутся вполне себе целомудренной одеждой на фоне, к примеру, купального костюма из одноразовых медицинских масок. Или майки для дам с замочками прямо на груди.

uglydesignuglydesign
Трусы из макарон
26024 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

А ведь все это кто-то носит, и у этого "кого-то" страсть к необычной обуви. В группе есть тапки на любой вкус: в виде булки хлеба, двух пластиковых бутылок и даже в виде маленьких собачек.

uglydesignuglydesign
Купальник из медицинских масок
44655 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Жить ценители "прекрасного" предпочитают тоже среди неординарных украшений интерьера, в группе нашли немало тому доказательств: диванчик внутри мусорного контейнера, унитаз на пьедестале, раковина в виде челюсти человека, который распрощался с любимыми зубами.

uglydesignuglydesign
Сапоги в виде маленьких собачек
20979 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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