Как Белоруссии не повторить украинский путь с майданом

Как ему не попасть в капкан Киева образца 2014-го? «КП» разбиралась вместе с политологом Георгием Бовтом.

1917-й ПО-МИНСКИ

- Георгий Георгиевич, можно сказать, что Лукашенко зажат в тиски, как Украина в 2014-м? С одной стороны давит Европа, а с другой - Москва.

- Нет. Все-таки ситуация на Украине и в Белоруссии отличается. На Украине во времена Януковича была довольно серьезная оппозиция, многопартийность и все прочее. В Белоруссии ничего подобного нет. Там фактически авторитарный режим, есть какие-то антиправительственные организации на уровне НКО, оппозиционные партии носят маргинальный характер. Поэтому ничего серьезного Лукашенко в плане организационном не противостоит. Фактически на выборах сойдутся Лукашенко и условная партия против него.

- У белорусских бузотеров хватит сил разжечь майдан по-украински?

- У оппозиции явно не хватает организации, для того чтобы все это сделать. За майданом стояли силы, во-первых, украинских олигархов и их деньги. Во-вторых, усилия украинских партий. В Белоруссии нет и этого. Там нет олигархов, которые могли бы подпитывать в таком количестве майдан, и там нет достаточно сильных объединений.

- Тогда во что может вылиться протест в Минске?

- Там могут быть некие стихийные бунты, стихийные возмущения массовые, которые могут принять какой-то неконтролируемый характер. Но это отличается от майдана все-таки. Майдан был вещью организованной. И если все пойдет по плохому сценарию, хаос может случиться после выборов 9 августа. У Лукашенко большое число противников. Сложно представить, куда все может вырулить. Думаю, Лукашенко на этих выборах власть сохранит. Но это могут быть последние для него выборы.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

- А из-за чего могут вспыхнуть волнения? Какой должен быть сценарий?

- Технически это может быть так. 9 августа вечером Лукашенко скажет, что он набрал 70% голосов (или 80). И люди выходят на площади в достаточно большом количестве. Их начинают разгонять. И дальше уже все пошло по непредсказуемому сценарию, куда это все выведет, непонятно.

Жена известного блогера Светлана Тихановская (в центре) смогла прорваться на выборы. Она объединилась с представительницами незарегистрированных кандидатов - Цепкало и Бабарико.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Майдан, наоборот, не подавляли, поэтому он победил.

- Нет, тут будут подавлять, конечно. Но если в ответ возникнет некое сопротивление дубинкам, вот это будет угрожать крахом режима. Потому что, если сопротивление окажется достаточно сильным, то ряды силовиков и элиты в целом могут расколоться.

- Тогда на какие шаги надо пойти Лукашенко, чтобы страна не полыхнула, как Украина?

- Теоретически в таких случаях все прописано во всяких методичках и учебниках. Делается призыв к национальному примирению, созывается некий «круглый стол», куда приглашаются отдельные представители оппозиции. С ними вступают в диалог. Потом формируют некое не то чтобы правительство. Но условную какую-то группу, которая предлагает свой путь реформ для Белоруссии. Идеи проходят через парламент и принимаются в виде программы. Может быть, кого-то из оппозиции даже стоит допустить в качестве советника или какого-то министра в правительство. То есть делаются шаги по пути к так называемому национальному согласию. Это все достаточно очевидные вещи, в других странах это все сто раз проходили. Но он не будет этого делать.

КУДА ПОЙДУТ?

- Лукашенко убрал из выборной гонки двух главных конкурентов - Цепкало и Бабарико. Они смогут возглавить протест?

- Эти люди не способны отстаивать свою позицию до конца. Они будут готовы договариваться. Думаю, что и дело Бабарико через какое-то время спустят на тормозах.

- После выборов куда Лукашенко пойдет - в Европу или Россию?

- Он будет продолжать делать то же самое, что он делал до сих пор. Шантажировать Москву тем, что он пойдет сближаться с США, с Европой, будет покупать у Америки нефть. А Европа будет использовать его в качестве раздражителя для России, но не более того, она его как своего никогда не примет.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

- Сейчас сам Лукашенко заинтересован в искусственном майдане, чтобы напугать Москву, - сказал «КП» белорусский политолог Дмитрий Болкунец. - Москва не хочет, чтобы у нее под боком полыхнула еще одна страна. Через постановочных революционеров Лукашенко попытается выбить у Москвы денег.

Такое уже было. Например, 2017-й во время «протеста тунеядцев». Тогда вытащили каких-то националистов (хотя их ячейка была закрыта 10 лет назад), сказали, что они хотят устроить госпереворот. Пресса пошумела. «Боевики» посидели три месяца в камере. И всех отпустили. Потом был джип, который якобы пытался прорваться из Украины в Белоруссию, чтобы свергнуть Лукашенко. Все государственные СМИ выдали эту новость. КГБ завело дело. Но потом выяснилось, что это фейк и провокация. Сами понимаете, кому она была выгодна. Сейчас заметки и видео удалены со всех сайтов.

И в этот раз Лукашенко сам может инициировать ручной майдан. Заметьте, только он произносит это слово. Грозит, что по Минску будут бегать боевики. Оппозиция ничего подобного не готовит - у нее просто нет на это сил.

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