2020-07-27T20:54:16+03:00
Общество

Сильный ливень в Москве: Городские службы оперативно устраняют последствия непогоды

За два часа над столицей вылилась месячная норма осадков
Светлана ВОЛКОВА
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Все городские коммунальные службы, как отметил заммэра, продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды. Фото: Владимир Гердо/ТАССВсе городские коммунальные службы, как отметил заммэра, продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Москва потихоньку приходит в себя после очередного мощного ливня. Стихия накрыла город сегодня, 27 июля, ближе к вечеру.

«По данным синоптиков, в отдельных районах столицы сегодня выпало до 75 миллиметров осадков при месячной норме 94, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Больше всего осадков - в Северо-Восточном округе, где в течение двух часов выпало до 75 миллиметров - почти 80 процентов месячной нормы».

Из-за ливня подтопило улицы в некоторых местах, но большинство из них уже привели в порядок бригады «Мосводостока». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за ливня подтопило улицы в некоторых местах, но большинство из них уже привели в порядок бригады «Мосводостока».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сильно промокли также Северный округ (44 мм осадков), Северо-Западный (24 мм) и Зеленоград (21 мм).

Из-за ливня подтопило улицы в некоторых местах, но большинство из них уже привели в порядок бригады «Мосводостока».

Москва потихоньку приходит в себя после очередного мощного ливня. Стихия накрыла город сегодня, 27 июля, ближе к вечеру. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва потихоньку приходит в себя после очередного мощного ливня. Стихия накрыла город сегодня, 27 июля, ближе к вечеру. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Сильный ветер повалил пять деревьев и повредил пять машин. К счастью, пострадавших нет. Все деревья уже распилены и вывезены.

Кроме того, во время грозы от удара молнии возле Мещерского пруда пострадали два человека. В этот момент они находились в водоеме. Первую помощь им оказали на соседней спасательной станции. Затем пострадавшими занялись подоспевшие врачи.

За два часа над столицей вылилась месячная норма осадков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За два часа над столицей вылилась месячная норма осадковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все городские коммунальные службы, как отметил заммэра, продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды. Москвичей просят быть внимательнее на улице, не укрываться от ветра и ливня под деревьями и не парковать около них машины.

Москвичи снимают на видео последствия ливня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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