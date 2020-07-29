Россия - родина слонов: Откуда на древней русской церкви изображение зверя невиданного

Называется этот городок Золотого кольца во Владимирской области Юрьев-Польский.

К Польше никакого отношения не имеет, а назван в честь широких русских полей, раскинувшихся вокруг. А имеет отношение к хорошо известному всем Юрию Долгорукому, который и заложил деревянную крепость в далеком 1152 году.

Городок до сих пор сонный и неторопливый. Но есть в самом его центре замечательный Георгиевский собор - последний большой белокаменный храм, возведенный до татаро-монгольского нашествия. И вот с этим самым храмом связана одна природная загадка. Храм действительно великолепен своими рельефами на внешних стенах. Там и библейские сюжеты, и древнерусские мифы, и животные чудные, среди которых затесался (в самом прямом смысле - ведь он выточен из камня) самый настоящий слон!

Попробуй-ка найди!

Откуда он взялся на стенах, возведенных в 1234 году, - настоящая загадка природы!

А поиски этого изображения - настоящее приключение. Не один круг придется намотать вокруг храма, прежде чем среди многочисленных выпуклых картин обнаружишь ту самую. Но старики говорят, кто найдет, ждет того счастье великое в жизни. А старики попусту воздух сотрясать не будут. Положено счастье - добывай! Потому поищите и слона, и счастье сами... Мы лишь мягко посоветуем обрать особое внимание на резные камни над центральным входом.

Подарок от шаха

Ну да ладно, один секрет мы раскрыли. Но остается тайна - как же зверь индийский или - того серьезнее - африканский оказался на древнерусской церкви. Афанасий Никитин устроит свое хождение за три моря в Индию только через двести с лишним лет. А первое чудо с хоботом официально появилось в России только про Иване Грозном. Персидский шах Тахмасп I прислал слона в доказательство своего уважения, заложив традицию дарить русским правителям экзотическую живность.

Зверь пришел своим ходом из Персии с погонщиком в конце 60-х годов шестнадцатого века. Причем настолько вымотался, что, представ перед ясные очи государя, рухнул на передние ноги. Со стороны это выглядело, словно живая гора встала на колени перед Иваном Васильевичем. «Хороший знак», - решил царь и назначил приличное содержание вежливому слону. Да и погонщику заодно.

Правда, история завершилась трагически. В 1570 году разразилась эпидемия чумы, в коей обвинили экзота. И недолго думая сначала отправили в ссылку. А затем и вовсе приговорили к смертной казни.

Над колонной спрятался зверь для Руси невиданный.Фото: Евгений САЗОНОВ

Страшный зверь!

Но шахи продолжали слать слонов, прощупывая почву для торговых и военных союзов. В начале семнадцатого века несколько слонов прибыли к Михаилу Федоровичу. А в 1713 году личного слона получил и Петр I. Его чучело до сих пор можно увидеть в Кунсткамере.

Но все это было гораздо позже. А откуда же слон на древнерусском Георгиевском храме? Судя по тому, что у слона уши зайца и тигриные когти, художник делал барельеф явно не с натуры. Остается объяснение, что ваял по описанию в книге. Зачем? Судя по огромному количеству других животных на стенах, - показать, как славно и с выдумкой потрудился создатель над этим лучшим из миров.

P.S. Такие удивительные открытия ждут вас во всех городах Золотого кольца, в чем лично убедились журналисты «КП» в своем недавнем путешествии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вот как описывал слона современник Петра I:

«Небывалое зрителище - превелий слон зверь. Имея нози длиною с человека толсты яко бревно, толстотелесен, недолог по высоте, безшерстен, великоглав, черновиден, горбоспинен, задопокляп, ступанием медведоподобен, от верхния губы имея (нарещи) нос или губа или хобот, яко рукав платна висящ до земли, им же яко рукою брашно и питье приимет, и согнув в уста своя отдает. От верхних зубов два зуба велики вне торчат сюду и сюду, уши имея велики, яко заслоны печныя, рожки малы, подобны агнчим, хвост подобен воловьему».

Трясогузка. Фото: Екатерина Тихомирова

ФОТООХОТНИКИ

Птичка на проводе

Читатели продолжают присылать в нашу рубрику «Окно в природу» свои фототрофеи. Сегодня слово Екатерине Тихомировой из Москвы (район Зюзино):

«Каждый год в конце весны к нам во двор прилетает трясогузка. Она деловито обследует, простукивает своим острым клювиком деревянные рамы окон, находя себе пищу и спасая наши рамы от жуков-древоедов. А в этом году трясогузка очень полюбила сидеть на проводе, который протянут через крыши наших домов. Сидит и по утрам, и по вечерам. Мы думали, что это у нее наблюдательный пункт.

Но однажды я увидела такую картину. Трясогузка сидит на проводе, хвостиком трясет, песенку поет - и вдруг быстро проводит клювом по проводу. Раз - и у нее в клюве оказывается насекомое. Так трясогузка проделала несколько раз и всегда была с добычей.

Оказалось, что провод между домами - это еще и место охоты хитрой птички».

Уважаемые читатели, если у вас тоже есть интересные фотографии живой природы и рассказ, как они были сделаны, присылайте к нам на адрес sazonov@kp.ru.