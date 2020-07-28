ВКонтакте запустила раздел «Покупки» — это бесконечная персонализированная лента, в которую собираются записи, фото, видео и статьи с прикреплёнными товарами. Купить их можно прямо в суперприложении VK. На первом этапе в «Покупках» будут представлены товары из AliExpress, однако вскоре в разделе появятся позиции и от других продавцов, которые ведут бизнес в VK.

«Покупки» доступны в мобильном приложении VK. В разделе собирается контент от блогеров и сообществ: они делятся своим мнением о товаре, описывают его характеристики, показывают фото — и прикрепляют ссылку на само предложение. В итоге потенциальные клиенты сразу видят стоимость вещи, составляют о ней собственное впечатление и одним касанием переходят к оформлению заказа. Если чьи-то обзоры особенно нравятся, пользователь может подписаться на автора — и читать его материалы в ленте новостей.

Лента «Покупок» — персонализированная. В неё попадают товары, которые могут быть интересны пользователю в зависимости от его увлечений, сезона или предстоящих праздников. Чтобы сделать выбор было ещё проще, предусмотрены тематические категории: они помогут подобрать идею для подарка или порадовать себя случайной покупкой. Также есть поиск по товарам — он уже доступен части аудитории, а в ближайшее время появится у всех.

Чтобы материалы сообщества в будущем попадали в ленту «Покупки», нужно уже сейчас наполнять его интересным контентом о своих товарах, а также подать заявку в сообщество VK for Sellers. Там же будут размещаться все новости о разделе, а также о других возможностях для тех, кто продаёт в VK.

Ирина Денежкина, директор по электронной коммерции ВКонтакте:

«Пользователи хотят не просто купить товар, но и услышать впечатления о нём, посмотреть обзор, обсудить с кем-либо. Именно эту возможность и даёт ВКонтакте, которая всегда была социальной платформой. Новый раздел, с одной стороны, подталкивает продавцов и создателей контента публиковать интересные материалы, с другой — позволяет аудитории составить о товаре собственное мнение ещё до покупки, а затем сразу приобрести его. И всё это внутри одного суперприложения. По результатам тестирования, которое шло с ноября, мы получили много обратной связи — и смогли сделать раздел по-настоящему удобным. Вскоре выйти на широкую аудиторию сможет любой бизнес, который продаёт свои товары ВКонтакте».

Анна Мельнова, директор по росту аудитории AliExpress Россия:

«Запуск раздела „Покупки“ — новый шаг на пути к полноценному развитию social e-commerce между ВКонтакте и AliExpress. Именно эта синергия была заложена в созданное совместное предприятие AliExpress Россия: мы хотим дать пользователям не просто возможность покупать товары в привычном для них интерфейсе ВКонтакте, но и обсудить покупки с друзьями, узнать, что другие пользователи думают о товаре, получить обзор блогера и эксперта — и уже более осознанно принять решение о покупке. На AliExpress более 100 миллионов товаров, подчас отзывы становятся решающими в выборе того или иного производителя. Вы знаете, что социальные механики очень популярны в Китае, и мы бы хотели, чтобы и российские пользователи начали воспринимать шопинг с AliExpress как возможность получить позитивные эмоции от общения с друзьями, просмотра лайфстримов и более выгодной покупки».

В первые недели после запуска на любой товар из раздела «Покупки» пользователи получат скидку до 300 рублей. Более того, покупатели могут претендовать на ценные призы, которые будут разыгрываться в сообществе: MacBook Pro, iPhone 11 Pro, а также купоны номиналом до 10 тысяч рублей.