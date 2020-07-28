Трехлетняя москвичка стала победительницей экологического конкурса «Разноцветные капли»

В Министерстве природных ресурсов наградили победителей Всероссийского конкурса детских рисунков на экологическую тематику. Конкурс «Разноцветные капли – 2020» проходил в рамках ФЦП «Вода России» с 23 марта по 31 мая.

На конкурс прислали свои работы более 8 тысяч работ из 66 регионов России, а также из Казахстана, Белоруссии, Украины, Турции, Китая и Италии. В 22 номинациях 66 победителей. Дмитрий Кобылкин отобрал работы 9 ребят, этих мальчишек и девчонок вместе с родителями пригласили в Министерство природных ресурсов и экологии РФ, чтобы вручить награды в торжественной обстановке. Самой юной гостье – всего 3 года, она поразила жюри своим рисунком на тему Байкала.

Во время церемонии награждения ребятам рассказали об основных направлениях деятельности Минприроды России, а они рассказали об истории создания своих рисунков. Изюминкой праздника стал просмотр фильма в VR-кинотеатре и обсуждение с министром идеи бережного отношения к водным ресурсам.

- Хочу поблагодарить вас за помощь и поддержку, которую вы оказываете мне как министру и нашей команде по популяризации самых красивых рек, озер и морей России, которые ежедневно должны быть окружены нашей заботой. Вы замечательные союзники! – поздравил юных экологов Дмитрий Кобылкин.

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"​

Победителям вручили дипломы, памятные статуэтки, подарочные сертификаты и наборы эковолонтеров. А еще лучшие работы опубликуют на сайте федерального информационно портала о воде и официальных аккаунтах в социальных сетях.

- Меня бесконечно радует активность молодого поколения. Все эти годы мы наблюдаем, как растёт экологическое просвещение наших детей по всей России, какими глазами они видят то, что зачастую скрыто от восприятия взрослых. Уверен - любовь к природе родного края и экологический потенциал позволят сберечь планету для будущих поколений – это наша общая цель, — добавил Сергей Будилин, директор ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России.