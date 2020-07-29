Проверь себя на финансовую грамотность
10 вопросов о нелишних деньгах
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Знаете ли вы, чем отличается вклад от депозита? А фьючерс от опциона? От чего защищает КАСКО? И можно ли зарабатывать 100% годовых без риска потерять деньги? Если нет, тогда самое время проверить собственную финансовую грамотность. А по результатам теста определить, в чем именно следует лучше разобраться, чтобы приумножать свободные деньги, а не терять их. Итак, поехали!
1Какая сумма гарантируется системой страхования вкладов в России?
Правильный ответ:Пострадавшим вкладчикам выплачивают до 1,4 млн рублей. Компенсация полагается как при банкротстве, так и при лишении банка лицензии. При этом деньги могут лежать как на срочном вкладе, так и на обычном счете, привязанном к карте. Если деньги лежали в долларах или евро, то их вернут в рублях - по официальному курсу ЦБ на день отзыва лицензии.
2От чего зависит курс рубля?
Правильный ответ:На поведение курса влияет огромное количество факторов. Это и соотношение экспорта/импорта в России, и величина валютной выручки сырьевых компаний, и размер ключевой ставки Центробанка, и спрос на наши гособлигации со стороны иностранных инвесторов, и даже твиты президента США Дональда Трампа. Поэтому предсказать, куда двинется курс, практически невозможно.
3Какое объяснение лучше всего подходит для слова «девальвация»?
Правильный ответ:Девальвацию многие часто путают с деноминацией. Во многом из-за того, что и то, и другое произошло в 1998 году. Тогда с января на купюрах отрезали три нуля. То есть произошла деноминация. А в августе произошел дефолт, и курс рубля рухнул с 6 до 23 рублей за доллар. Произошла девальвация - ослабление курса национальной валюты по отношению к другим валютам.
4Что, по определению в законе, является полной стоимостью кредита (ПСК)?
Правильный ответ:Полная стоимость кредита - это эффективная процентная ставка. По закону банки обязаны раскрывать ее на первой странице кредитного договора (в правом верхнем углу). Эта ставка учитывает все возможные комиссии, которые берет банк при выдаче кредита. С помощью этого значения можно корректно сравнивать условия в разных банках и выбирать самое выгодное.
5Какой налоговый вычет может получить покупатель квартиры, если стоимость недвижимости составила по договору 2,5 млн рублей, а выплаты процентов банку за весь срок кредита - 400 тысяч рублей?
Правильный ответ:Покупателям жилья в России предоставляется имущественный налоговый вычет. Он состоит из двух частей. Во-первых, можно вернуть 13% от стоимости (но не больше чем от 2 млн рублей - то есть 260 тысяч). Во-вторых, можно вернуть 13% от заплаченных банку процентов по ипотеке (но не больше чем от 3 млн рублей - то есть 390 тысяч). Правильный ответ - 312 тысяч (13% от 2,4 млн).
6Что такое кешбэк?
Правильный ответ:Сервис заключается в том, что клиенты получают отложенную скидку за то, что расплачиваются картами в магазинах. При этом у разных банков программы лояльности отличаются. Где-то дают большой кешбэк за траты на АЗС, где-то - в кафе и ресторанах, а где-то - в аптеках. Ну а некоторые банки дают маленький кешбэк, зато при любых тратах по карте.
7Какая поговорка лучше всего характеризует идею страхования
Правильный ответ:Суть страхования в том, что можно заплатить рубль, а в случае проблем получить 50 или даже 1000 рублей. Эксперты советуют покупать полисы в двух случаях: когда есть единственный кормилец. В этом случае нужно застраховать его жизнь и здоровье. Или когда у семьи есть актив, в который вложен весь капитал. Тогда желательно застраховать это имущество - от пожара или наводнения.
8Какое утверждение подходит для характеристики понятия «акция»?
Правильный ответ:Владелец акции, по сути, является владельцем небольшой доли компании. Правда, эта собственность лишь номинальная. В реальности обладатели только крупных пакетов - с долей хотя бы больше 2% имеют возможность принимать решения. При этом все акционеры без исключения могут получать доход за счет роста котировок акций и начисления дивидендов.
9По каким признакам можно вычислить, что перед вами финансовая пирамида?
Правильный ответ:Мошенники часто мимикрируют под реальные компании. Но есть некоторые отличия. Среди них очень высокая доходность, офшорная регистрация, а также попытки психологического давления (когда людей вынуждают сделать вклад, так как «таких условий больше не будет»). Знайте, любая финансовая компания должна иметь лицензию Центробанка. Это снижает риски потерять деньги
10Какая поговорка лучше всего соответствует термину «диверсификация».
Правильный ответ:Диверсификация - это распределение свободных денег по разным активам. Самый простой пример - держать сбережения и в долларах, и в рублях. Тогда это будет валютной диверсификацией. Главный смысл такого поведения - снизить риски частного инвестора. Ведь если вложить все деньги в одну валюту или в одну ценную бумагу, то можно в один момент лишиться всего.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Мамочки дорогие. То ли у вас совсем нет денег, то ли вы мечта всех мошенников. Срочно повышайте свою финансовую грамотность. Читайте наши публикации в разделе «Нелишние деньги». А также заходите на образовательный ресурс по финансовой грамотности под эгидой Минфина России (вашифинансы.рф).
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Не так чтобы очень плохо. Но можно и лучше. Чем больше вы знаете о личных финансах, тем меньше риск, что вас обманут мошенники. Чтобы лучше разбираться в финансовых вопросах, читайте публикации в разделе «Нелишние деньги» и заходите на образовательный ресурс по финансовой грамотности под эгидой Минфина России (вашифинансы.рф).
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Очень хорошо. Таких результатов достигают только 10% опрошенных. Но не останавливайтесь на достигнутом. В мире финансов еще много интересного. Читайте наши публикации в разделе «Нелишние деньги». А также заходите на образовательный ресурс по финансовой грамотности под эгидой Минфина России (вашифинансы.рф).
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