2020-07-28T16:26:08+03:00
Общество

Стоимость дороги между Краснодаром и Новознаменским составит более 8 млрд рублей

Развитие северо-восточной части города обсудили на заседании общественного градостроительного совета, который провел Вениамин Кондратьев
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Открывая совещание, губернатор выразил благодарность проектировщикам, департаменту архитектуры края, мэрии города за быстрое устранение замечаний и урегулирование разногласий с федеральными ведомствами в генплане. Благодаря этой работе было получено положительное заключение Минэкономразвития РФ.

– Пройден важный этап, следующий шаг – развитие города в рамках генплана, публичные слушания и обязательные встречи с общественниками. Ни у кого не должно остаться сомнений в том, что генплан действительно отвечает интересам горожан, – заявил глава края.

Важной частью градостроительных новаций станет строительство 27-километровой автодороги между Краснодаром и поселком Новознаменским. Стоимость возведения транспортного коридора со всеми развязками составит 8,1 млрд руб.

«Транспортный коридор по ул. Тихорецкой от ул. Володарского до автодороги М-4 «Дон» уменьшит количество транспортных заторов на ул. Северной, даст новый магистральный въезд в центр Краснодара и транспортную доступность нового жилого района с поселками Знаменский, Пригородный, Лорис, Индустриальный», - рассказал первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев отметил, в поселке Новознаменском в ближайшие годы поселится больше 200 тыс. человек,а это фактически новый город.

"Для нас это уникальный шанс учесть все прошлые ошибки и создать по-настоящему современную, комфортную для жизни территорию", – подчеркнул губернатор Кубани.

В прошлом году земли поселка Новознаменского площадью 1,5 тыс. га были переданы из федеральной собственности в муниципальную. Здесь будет построен медицинский кластер.

При этом губернатор подчеркнул, что и остальная территория должна стать самодостаточным районом города со своей деловой зоной, многочисленными зонами отдыха и социальными учреждениями. Важно, создать комфортную среду для жизни местных жителям.

В свою очередь первый вице-губернатор Андрей Алексеенко добавил, что одна из важных задач – грамотно соединить новый район с центром города. И вот с этой задачей должен справиться новый восточный въезд в Краснодар.

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