Отменялись и переносились крупнейшие турниры. Мыслимо ли? Не состоялись Олимпийские Игры, что раньше происходило только по причине мировых войн, а еще чемпионат Европы по футболу, чемпионат мира по хоккею, чего и вовсе раньше случалось. В самые «футбольные» месяцы прервались все чемпионаты и европейские турниры. И лишь в Белоруссии гоняли мяч, что делало общую картину еще более безрадостной.2021 год должен начать расхлебывать последствия.1. Россия помирится с мировым спортомЕсли у пандемийного 2020 года и было что-то хорошее, так это то, что ненадолго забыли о допинговых скандалов и об опасности изоляции российского спорта. Решение по наказанию нашей страны должны были вынести весной, но в итоге приговор мы услышали только в конце 2020 года. Два года наша страна не имеет права выступать на Олимпийских Играх и чемпионатах мира под своим флагом. Мы снова, как и Корее-2018, будем называться «Олимпийские спортсмены из России». Тут, конечно, «хоть горшком назови», но все равно неприятно. Тем более, что международные федерации разных видов спорта могут свои собственные пакости напридумывать. И все-така два года - не четыре, которых требовали обвинители из ВАДА, а во-вторых, 16 декабря 2022 года наша страна выйдет на свободу с чистой совестью, что и должно стать финальной точкой в нашей публичной экзекуции. Но пока на Игры в Токио мы поедем на правах бедных родственников, с массой ограничений. Хочется верить, что злее будем.2. Спортсмены захотят сменить гражданство?То, что наши атлеты на Зимней Олимпиаде в Токио и на Зимней Олимпиаде в Пекине (начало 2022 года) будут выступать в странном статусе, конечно, едва ли им понравится. Отбираться на Игры придется тоже по квотам, предоставленным международными федерациями, а это, возможно, сложнее. Ну и наконец имидж наших спортсменов, к сожалению, в мире подмочен. Можно исходить из того, что наши спортсмены чаще других становятся жертвой провокаций. Или же из того, что наши спортивные чиновники не могут обеспечить антидопинговую безопасность. В любом случае велика вероятность, что некоторые спортсмены решат сменить спортивное гражданство, а это может стать новымударом по российскому спорту.3. Самый тяжелый год сборной России по футболуОтработанный годами график крупных футбольных турниров умер. В один год европейским сборным, и нашей команде тоже, придется играть в отборочном турнире ЧМ-2022 и принимать участие в финальной части чемпионата Европы.Для тренерских штабов это настоящий кошмар.Одно дело полгода планомерно готовиться к июньскому турниру, и совсем другое решать задачу выхода на ЧМ, потом играть на Евро, потом сразу новые важнейшие отборочные матчи. Если помните, перед ЧМ-2018 Черчесов сыграл с сильнейшими командами мира - Испанией, Аргентиной, Францией в контрольных матчах. Победить в них не получилось, зато приобретенный опыт позволил сборной России дойти до ¼ финала ЧМ. Сейчас надо без раскачки обеспечивать результат на двух фронтах. Причем непонятно, какой фронт важнее, ведь неучастие на ЧМ-2022 может отбросить наш футбол далеко назад. Сборную и Черчесова ждет очень сложный год.4. Телезрители устанут от спортаПеренос и отмена турниров в 2020-м году привел у тому, что спортивный календарь 2021 года будет перегружен событиями. Мы уже говорили про Олимпийские игры и Евро-2020. В январе, вместо привычного октября, стартуют сезоны в НБА и НХЛ, а это значит что игры будут проходить интенсивнее. Хватит ли у болельщиков денег, чтобы настолько чаще посещать спортивные мероприятия? Хватит ли интереса так часто смотреть их у телевизора? А если рейтинги трансляций упадут, то упадут и доходы всех ведущих лиг в мире.Переизбыток соревнований усилит конкуренцию между лигами и видами спорта на ТВ. И те виды спорта, которые проиграют в конкурентной борьбе, окажутся в сложной ситуации.5. Денег в спорте станет меньшеЭто у нас спортивные команды живут «под собою не чуя страны». Государственное финансирование чаще чаше всего отбивает у руководителей клубов желание «биться за болельщика». И все же наши ведущие футбольные, хоккейные, баскетбольные клубы значительную часть поступлений в бюджет получают от продажи билетов. Из-за пандемии зритель со стадионов ушел. А так как привычке полностью заполнять стадионы у нас совсем немного лет, не факт, что болельщики туда вернутся.Пустые трибуны ударят по всем небольшим клубам Европы, для которых заполняемость стадионов главная статья доходов. Вторая статья - телеконтракты ведущих лиг. Скажем, французская футбольная «Лига 1» уже потеряла часть денег от контракта за 2019-2020 год от ТВ из-за пандемии. А значит своей доли от этих контрактов недосчитаются и клубы.Уменьшение денег у клубов скорее всего отразится и на зарплатах игроков. Ведущие команды, конечно, легко возместят убытки через несколько лет, а вот для более скромных падение доходов может привести к краху.Впрочем, возможно, после ограничений-2020 экономики всех стран будут резко расти, а это покроет негативные последствия от отмены соревнований.6. Нас ждут скандалы под флагом борьбы с расизмомТо, что в 2020 году по Америке прокатились волны движения BLM уже по касательной задело Европу. В матче Лиги чемпионов ПСЖ - «Истамбул» был удален один из тренеров турецкой команды. У него темный цвет кожи, и румынский арбитр, поясняя свое решение коллегам, назвал его по-румынски «черный парень». Беда в том, что по-румынски «черный» звучит как negru. Удаленный понял фразу как оскорбление на расовой почве, матч прервали, арбитра обвинили в нетерпимости, потом обе команды ушли с поля. Матч переиграли через день, а перед стартом все участники игры встали на колено в знак своего уважения к движению BLM. Лиха беда начало, и сейчас тысячи доброхотов начнут выискавать расизм и любую другую нетерпимость в всех видах спорта. Не сомневайтесь, найдут. Страшнее всего за спортсменов из Черногории, страны которую в мире называют Монтенегро. Тут можно всех брать и дисквалифицировать заранее...7. Токийская Олимпиада может стать провальнойОрганизаторы Олимпиады в Токио (23 июля- 8 августа 2021 года) уже заявили, что Игры состоятся в любом случае. То есть второго переноса не будет, как бы не продвигались дела с пандемией. Как они пройдут? Сколько зрителей можно будет допускать на трибуны? Как будут проверять спортсменов? Как не допустить вспышки заражения на крупнейшем на планете сборище людей? Ответы на эти вопросы организаторы получат в самый последний момент, подготовиться ко всем вызовам пандемии невозможно. Будут ли проблемы с выявлением случае приема допинга из-за того, что спортсмены переболели КОВИДом или лечатся от него? Готовы ли к этому специалисты ВАДА? Все эти вопросы могут погубить Олимпиаду в Токио, в ведь уже зимой 2022 нас ждут Зимние Игры в Пекине!С учетом того, как у МОК и ВАДА складываются отношения с Россией, можно сказать, что такого кризиса Олимпийское движение в своей истории ее не переживало.8. Фигуристы переругаютсяФигурное катание в России уверенно идет к тому, чтобы стать спортом №1. По ТВ-рейтингам на Первом канале фигуристки уже отодвинули футбол и хоккей. На катках кипят нешуточные страсти. Если вы натыкались на переписки фанаток фигурного катания в интернете, вы видели, какой ненавистью они наполнены. Такие эмоции очень сложно удержать где-то подо льдом. Рано или поздно давление станет запредельным, и где-то рванет. И самые непростые отношения в этом мире фигурного катания сейчас между Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе.Между «Ангелами Плющенко» и «Хрустальным» (место дислокации команду Тутберидзе) идет холодная война. Во всех возрастах, на всех турнирах. Иногда для представителей двух школ главное – не победа на турнире, а победа над воспитанницей из чужого лагеря. Пока все ограничивается насмешками и подколками в интернете. Но градус напряжения уже столь высок, что шансов на мирный исход все меньше и меньше. Сторона Тутберидзе бурлит от обиды, что богатые «ангелы» забирают у них потенциальных чемпионок. У а Евгения Плющенко слишком боевая супруга Яна Рудковская, чтобы прощать любой косой взгляд из «Хрустального». И когда два лагеря наконец сойдутся в открытой битве, мало не покажется никому.9. Где пройдет чемпионат мира по хоккею?Главный хоккейный турнир года должны были принимать у себя Латвия и Белоруссия. Но после политического кризиса в Белоруссии латыши требуют, чтобы весь турнир отдали им. В Минске на это пойти не готовы. Компромиссный вариант, отдать белорусскую часть чемпионата Москве, но такой вариант едва ли возможен из-за запрета на проведение крупных соревнований в России. Ясно одно, все переругаются еще до старта первенства.Главные турниры-20211. Чемпионат мира по фигурному катанию (Швеция, 22 марта— 28 марта)2. Чемпионат мира по хоккею (Белоруссия--Латвия, 21 мая — 6 июня)3. Чемпионат Европы по футболу (12 стран Европы, включая Россию, 11 июня — 11 июля 2021)4. Летние Олимпийские игры в Токио (Япония, 23 июля - 8 августа)