Сборная России одержала вторую победу на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде (над Австрией 7:1) и вышла в плей-офф. Но вот с какого места в группе – тут множество вариантов. А надо бы с первого или со второго. Иначе велика вероятность уже в четвертьфинале напороться на хозяев первенства или финнов. Обе эти сборные лидируют в своей группе и, скорее всего, сыграют в первом раунде плей-офф с 3-й и 4-й командами из нашей группы.Итак, как же нам в плей-офф не попасть на канадцев?Самый прочный вариант - выйти с первого места в группе. Для этого надо выиграть в последнем матче у шведов в основное время, которые пока нас опережают в таблице по разности голов. (У нас +6, к шведов +16. Кстати, разница в шайбах при определенных раскладах может иметь значение).А вот если шведов удастся победить только в дополнительное время, то уже возникают варианты, и сборная России может оказаться на втором месте. При этом, даже при поражении от шведов в основное время, у нас останутся шансы занять второе место в группе. Но все будет зависеть от результатов других встреч. Положение в нашей группе так закручено, что даже поражение от шведов предполагает множество раскладов для команды Игоря Ларионова - от второго до четвертого места в группе. Любопытно, что все четвертьфинальные пары определятся в новогоднюю ночь, когда пройдут последние игры в группах.Молодежный чемпионат мира по хоккею. Эдмонтон. Канада. Положение и оставшиеся матчи в группахГруппа AИгры/Очки1 Канада 3/92 Финляндия 2/63 Словакия 3/44 Германия 3/25 Швейцария 3/030 декабря. 22:00. Финляндия – Словакия31 декабря. 02:00. Швейцария – Германия1 января. 02:00. Канада – ФинляндияГруппа B1 Швеция 2/62 США 3/63 Россия 3/64 Чехия 3/35 Австрия 3/031 декабря. 05:30. Россия – Швеция31 декабря. 22:00. Чехия – Австрия01 декабря. 05:30. Швеция – США