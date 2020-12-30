Теперь уже бывший заместитель главы Совета национальной безопасности и обороны, генерал-майор Сергей Кривонос вступил в заочный спор с верховным главнокомандующим, не служившим в армии президентом Владимиром Зеленским.Итог логичен – увольнение смутьяна. Который сообщил в социальных сетях о таком новогоднем подарке от своего главковерха. А ведь Сергей Кривонос всего лишь усомнился в возможности объявить на Украине всеобщую мобилизацию с призывом в армию, в том числе, женщин. И с поголовным вооружением населения. О чем, как о возможном варианте развития событий, завил Владимир Зеленский журналистам накануне.За комментарием «КП» обратилась к члену Общественного совета по делам национальностей при президенте РФ Богдану Безпалько.- Пикировка генерала Кривоноса и президента Зеленского – звонок о недовольстве военных своим главнокомандующзим?- Я бы не стал говорить, что существует недовольство военных Зеленским. Здесь очевидно, что глава Украины просто мстит генералу за то, что тот публично подверг сомнению его слова о возможной всеобщей мобилизации.- Но сомнения справедливы?- Кривонос, я считаю, совершенно справедливо раскритиковал этот спич своего президента. Потому, что подобное утверждение или предположение было безумным. На каком основании Зеленский собирался проводить тотальную мобилизацию? Тем более, с призывом женщин? Каким образом он собирался вооружить все население страны и обучить владению оружием, военному делу и бросить в бой, совершенно мифический? Как он рассуждал о тотальной мобилизации, если Украина не находится в состоянии войны, официально, ни с кем? Вопросов тут более чем достаточно. - Кривонос высказал свою точку зрения профессионального военного?- В общем, да. За что и поплатился. Остальных высокопоставленных военных, в принципе, все устраивает. Они обновляют армию. Закупают технику. Существует военный налог, который ввел еще Порошенко. Одним из немногих способов заработать деньги, особенно для жителей многих сельских районов Украины остается служба в Армии. Для многих из них это является средством социализации, получением навыков. И говорить о недовольстве Зеленским со стороны военных не стоит. Президент совершает пиар шаги. Эти действия с его стороны иногда выглядят несколько безумными. Но ему надо поддерживать свой имидж.- Турки, как сообщают СМИ, начали строить один из четырех корветов для Украины на своей верфи, а три построят на верфях в Николаеве. Украина все-таки готовится к войне?- Украина может договариваться с кем угодно и о чем угодно – но откуда она возьмет средства на постройку и корветов, и закупки массовые турецких беспилотников?- Может, под турецкие же кредиты?- Не уверен. Пока ни один из этих корветов не построен, говорить об «усилении украинских военно-морских сил» рано, мягко говоря. Турция сейчас не в том положении, чтобы выдавать крупные кредиты, даже под закупки продукции своего ВПК. Тем более, таким странам, как Украина. И чем Киев мог бы за это расплачиваться – кто-то представляет? Турция ведь сама берет кредиты под льготные проценты. Например, атомная электростанция строится в кредит – Анкара же сама не финансирует это.Что касается украинской армии. Да, она модернизируется. Но не настолько, чтобы завоевать Донбасс. А, тем более, противостоять России.- Отвоевать Донецк и Луганск Киев, похоже, собирается с помощью турецких беспилотников – пример Карабаха киевских стратегов, кажется вдохновил на подвиги.- Но с помощью одних беспилотников войну не выиграть. Нужно контролировать землю. По-прежнему большую роль играет обычная пехота. Которая занимает территорию. Карабах не граничит с Россией. Он граничит с Арменией. Ресурсы которой ограничены. В двух этих примерах совсем разные потенциалы. И потенциал ПВО в том числе. Если Украина рискнет использовать беспилотники, Россия может просто объявить беспилотную зону. Не только над Донбассом – вообще над половиной Украины. И сбивать все, что там будет двигаться. Вплоть до боевых самолетов.- Возвращаясь к критическим комментариям замглавы СНБО и его увольнении. Вы полагаете, никакой фронды среди украинских военных по отношению к своему президенту нет?- В украинской армии полным-полно проблем. Начиная с того, что число их потерь на юго-востоке сравнялось с потерями Советской армии в Афганистане и уже превысило их – боле 15 тысяч. И заканчивая количеством самоубийств, и среди военнослужащих, и среди демобилизовавшихся. Ростом преступных схем, коррупции, благодаря которым осуществляется контрабанда, закупка запчастей для военной техники. Сегодня мир прозрачен. Сейчас молодой человек, гражданин Украины может просто взять паспорт - и уехать в Россию. А его родители скажут, что он уехал на работу еще год или два назад.- Кривонос напоминал Зеленскому, что попытки всеобщей мобилизации проваливались и в 2014-м, и в 2018-м…- Да, подобное уже было и в 2014, и в 2018 годах. Тот, кто не хочет служить, в армии служить не будет. Повторюсь - фронды среди украинских военных к президенту нет. Если б она была, они бы давно сместили Зеленского. И заняли президентское кресло кем то из своих. Кривонос был уволен за то, что осмелился публично покритиковать совершенно безумное заявление Зеленского.И еще. Была бы фронда - тот же Кривонос в фейсбуке написал бы что когда-нибудь мы возьмем власть и повесим вас. Или хотя бы «мы вам это припомним». Армия все запоминает и все припомнит, когда придет час. Была бы фронда со смелыми людьми - они бы давно что-нибудь осуществили. И пошли бы в большую политику.