Актер Алек Болдуин в социальных сетях встал на защиту своей супруги Хиларии.Пользователи обвинили женщину в том, будто она выдумала свое испанское происхождение. На видео, которое Хилария опубликовала в сети, никто не услышал, что она говорит с акцентом. Напротив, подписчики считают, что у супруги голливудского актера потрясающий английский без какого-либо акцента.«Я читала то, что пишут обо мне в социальных сетях, - объясняет Хилария. – Поверьте, все свое детство я провела между Массачусетсом и Испанией. И поводов не верить нет никаких».Алек Болдуин поддерживает супругу. Он отбивается от критиков и утверждает, что его жена – испанка по происхождению.«Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны», - процитировал голливудский актер писателя Марка Твена, после чего вступил в дискуссию с пользователями соцсетей.Он также разместил видео, на котором возмутился происходящим. Но больше всего актера поразило, почему местом рождения его жены вообще интересуются люди.«Мы живем в стране с разными культурами, какое это имеет значение?», - не унимается Болдуин.Он даже был бы не против удалить свой аккаунт в сети, но пока не может этого сделать.«Мой блог приносит доход, поэтому я не стану его удалять из-за каких-то бредовых мыслей и слов людей, которые прикрываются вымышленными именами и фотографиями», - написал звезда Голливуда.Все обвинения в адрес своих родных Алек Болдуин назвал «смешными и никчемными».