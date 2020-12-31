С 2005 года месторождение разрабатывается компанией «Верхнечонскнефтегаз», которая принадлежит «Роснефти». В 2020 году приступили к освоению трудноизвлекаемых запасов Преображенского горизонта, располагающегося на глубине 1600 метров. Для бурения здесь применяются моторизированные роторные управляемые системы – современное поколение забойного бурового оборудования. Применение технологии бурения многоствольных скважин «fishbone» и многостадийного гидроразрыва пласта позволили получить до 113 тонн в сутки.Верхнечонское месторождение уникально по геологическим условиям, поэтому при освоении месторождения применяются современные технологии. В частности, для увеличения продуктивности скважин применяется технология обработки призабойной зоны пласта с закачкой ингибиторов солеотложений (предотвращает внутрискважинное осаждение карбонатных и сульфатных отложений – «КП»). Внедрение этой технологии позволило увеличить продуктивность от 30 до 90%. Эффективность скважин, прошедших обработку, увеличивается до четырех раз.В пробуренных скважинах проводится цикл гидродинамических и геофизических исследований Преображенского горизонта для оценки его добычного потенциала. Вовлечение пласта в разработку позволит значительно увеличить жизненный цикл месторождения.В 2020 году Верхнечонское месторождение перешло на новую стадию разработки – на кустовых площадках началась реализация программы уплотняющего бурения с целью увеличения нефтеотдачи Верхнечонского горизонта. Бурение дополнительных скважин позволит разрабатывать труднодоступные запасы.Показатель продолжительности цикла строительства скважин в «Верхнечонскнефтегазе» - один из лучших в «Роснефти» и составляет около 40 суток. В августе текущего года была достигнута рекордная для данных геологических условий скорость суточной проходки 1058 метров. Также высоким является показатель межремонтного периода по добывающему фонду скважин, который превышает 2000 суток.Обратим внимание, что уровень рационального использования попутного нефтяного газа (ПНГ) на Верхнечонском месторождении составляет 97% - это один из самых высоких показателей в отрасли. Добиться такого результата позволила закачка попутного нефтяного газа в подземное хранилище. Кроме того, ПНГ используется для генерации электро- и тепловой энергии. Вся производственная и социальная инфраструктура полностью автономна и не зависит от внешних систем энергогенерации. Развитие газовой программы позволило значительно снизить использование дизельного топлива на производстве и минимизировать выбросы в окружающую среду. По результатам работы в области экологической безопасности по итогам прошлого года «Верхнечонскнефтегазу» присвоено звание «Эколидер» среди добывающих обществ «Роснефти».