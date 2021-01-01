Этот финал по понятным причинам стал особенным - вместо забитого до отказа театра Российской армии команды увидели заполненный лишь на 25% зал. Пять вышедших в финал коллективов вынуждены были привыкать к необычным для КВН условиям, тем более что настраивались финалисты, разумеется, на традиционный аншлаг. Но, само собой, небольшое количество зрителей не снижало требований к качеству юмора, к тому же коронавирусные ограничения не коснулись жюри, которое прибыло в полном составе - Вячеслав Муругов, Дмитрий Нагиев, Татьяна Навка, Пелагея, Валдис Пельш и Константин Эрнст.За \\"золото\\" сезона бились кавеэнщики из «Русской дороги» (Армавир), «Полуострова» (Симферополь), сборной Снежногорска, сборной «Татнефти» (Альметьевск) и команды «Михаил Дудиков» (Ставрополь). Показать себя претендентам предстояло в трех конкурсах: приветствие, соло капитана и музыкальное домашнее задание.Нетрудно догадаться, что шутили команды в основном про коронавирус и все, что с ним связано. Не забыли и про отечественный футбол, точнее, про его главного (во всех смыслах) героя Артема Дзюбу. Что касается членов жюри, то здесь главным любимцем финалистов стал Дмитрий Нагиев, о котором вспоминали чуть ли не в каждой второй репризе. Сам Дмитрий потом даже посмеялся: мол, меня сегодня тут как только не обзывали - неудивительно, что я в последнее время так редко бываю на КВН. Не обошлось и без традиционных \\"усилений\\" - в частности, одну из команд пришли поддержать именитые коллеги из коллектива \\"Борцы\\".Что касается итогов игры, ставшей невероятно упорной, то и здесь не обошлось без сюрпризов, которые, впрочем, иначе как приятными не назовешь.Первый канал, 1 января, 21.00, КВН, финал Высшей лиги.