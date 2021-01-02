Светлана Лобода – одна из главных суперзвезд российской эстрады: на волне своей популярности певица может диктовать условия и отказываться от выгодных выступлений. Чего стоит, например, недавний скандал, учиненный ею на премии «Золотой граммофон». Светлана отказалась выходить на сцену из-за того, что у другой исполнительницы - Мари Краймбрери - были похожие декорации. Вторая певица тоже собиралась использовать в своем музыкальном номере ванну, и это вызвало гнев Лободы.О том, почему Светлана позволяет себе так поступать, высказался ее бывший концертный директор Станислав Пшеницын. Экс-менеджер начал сотрудничать с Лободой в 2016 году, но его хватило только на год. Он признает, что трудолюбия певице не занимать. Но при этом говорит, что за последние годы ее сильно испортила звездная болезнь. К тому же сейчас Лобода не нуждается в деньгах, ведь у нее есть богатый любовник. И это вовсе не солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, которого считали отцом младшей дочки звезды. По словам экс-директора, Лобода сейчас состоит в отношениях с неким состоятельным бизнесменом из Лондона.– Самый плохой артист – это неголодный артист. На сегодняшний момент у Светы все очень хорошо в финансовом плане. Не потому, что она суперартистка, а потому, что с ней рядом очень обеспеченный мужчина. И это не лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, как пишут в прессе, а некий бизнесмен из Лондона. Имени его назвать, к сожалению, не могу. Но благодаря ему у нее нет никакого чувства страха, она ничего не боится, - рассказал Пшеницын «Собеседнику».Именно благодаря поддержке влиятельного мужчины Лобода достигла такого успеха и сейчас чувствует себя финансово независимой. До пандемии коронавируса Светлана брала по 200 тысяч евро за одно выступление на корпоративе (а однажды даже получила рекордные 400 тысяч долларов за один частный концерт). С приходом COVID-19 многие артисты поумерили свои аппетиты и снизили гонорары за выступления. Однако Лобода по-прежнему находится в топе списка самых высокооплачиваемых звезд. Продюсер певицы Нателла Крапивина рассказывала, что даже во время карантина, когда многие артисты жаловались на безденежье и отсутствие работы, у Лободы всегда были заказы.- У нас было все не так плохо. Пару-тройку раз в месяц была работа. Это в основном какие-то знакомые, постоянные клиенты. Частный борт, все с тестами на кронавирус. Очень жестко, - сообщила Крапивина. - Света дико боится этого всего, раньше всех ушла на карантин.В октябре Светлана Лобода отметила свое 38-летие в Арабских Эмиратах. Ради торжества Лобода сняла банкетный зал в одном из лучших ресторанов Дубаи и пригласила на праздник родных и близких друзей. В день своего рождения певица сумела заинтриговать поклонников: в Инстаграме она похвасталась обручальным кольцом за полтора миллиона долларов.- Сегодня я счастлива, как никогда. И пусть это чувство продлится как можно дольше. У меня есть всё, о чём я мечтала... И даже больше. У меня есть вы, ваша любовь, обожаемая семья. У меня есть ты... - многозначительно подписала Светлана фото, на котором она позирует в ванне с роскошным букетом роз и с огромным бриллиантом на пальце.Слухи о том, что Светлана родила дочку от солиста немецкой рок-группы Rammstein появились два года назад, едва девочка появилась на свет. Вокалист Тилль Линдеманн и Светлана Лобода познакомились на вечеринке фестиваля «Жара» в июле 2017 года.Даже имя малышке Лобода придумала необычное – Тильда, словно намекая на то, кто ее отец. У Лободы есть старшая дочь – 9-летняя Евангелина. Певица родила ее в гражданском браке с хореографом Андреем Царем. Младшая дочь артистки Тильда появилась на свет в США в знаменитой лос-анджелесской клинике Седар Синай (в ней рожали все голливудские актрисы и звезды шоу-бизнеса– от Деми Мур до Бритни Спирс).