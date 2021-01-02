Вечером в субботу, 2 января, по московскому времени и ровно в 10 часов утра по времени канадского Эдмонтона стартовал первый четвертьфинал чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд. Россия играла против Германии и накануне этого поединка было много разных мыслей в стане нашей команды.ВСПОМИНАЛИ ФИНАЛ ОЛИМПИАДЫ-2018Вспоминали легендарный финал Олимпиады 2018 года, когда в драматичном поединке наши победили Германию в овертайме. И внимательно подходили к встрече, говоря себе, что надо играть во всю мощь. Но первое, на что обращали внимание - в 10 часов утра матч многие хоккеисты нашей \\"молодежки\\" играли на юниорских турнирах. Так рано обычно игры не начинают.Сборная России смогла выгрызть себе победу 2:1 и пройти в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею 2021 самой первой.ПОНОМАРЕВ РАССКАЗАЛ ПРО \\"ФЕТИСОВСКИЙ ПАС\\"В составе сборной России точными бросками отметились Василий Пономарев (10-я минута) и Данил Башкиров (29). Причем, Пономарев открыл счет в этом поединке, когда наша команда играла в меньшинстве.Пономарев в эфире Первого канала высказался довольно по-свойски о том, как забросил свою шайбу. Перечисляя прозвища напарников по команде:- В начале повезло, что получилось выиграть вбрасывание. Потом Барди (то есть Захар Бардаков) отлично сохранил шайбу и перевёл на Чистого (то есть Семен Чистяков), а Чистый сделал фетисовский пас, и мне оставалось только решить вопрос с вратарём. Это была полная импровизация, - сказал Пономарев.У сборной Германии на 44-й минуте поединка шайбу забросил Флориан Элиаш. И до конца встречи появилась интрига - кто забросит следующим при счете 2:1 на табло. Но встреча завершилась в нашу пользу. Россияне прошли в полуфинал чемпионата мира 2021 первыми. Три следующих четвертьфинала пройдут после нашего матча.КОРОНАВИРУСНЫЕ СТРАДАНИЯ ГЕРМАНИИНадо сказать, что на турнир в Канаду сборная Германии приехала полным боевым составом. Однако из-за того, что сразу у нескольких хоккеистов тест на коронавирус дал положительный результат, то немцам пришлось играть четырнадцатью хоккеистами групповой этап. А \\"зараженные\\" сидели в гостинице, нескольких же выпустили из карантина как раз к матчу против России.Не повезло же одному - Адаму Борзецки. Он приехал на молодежный чемпионат мира по хоккею, однако из-за постоянных положительных тестов на коронавирус просидел 16 дней в гостинице. И уедет теперь, не сыграв ни одного поединка. Но зато команда решила поддержать Борзецки и на скамейке запасных висел свитер с его фамилией - с намеком, что он тоже часть команды в важной игре против России.С КЕМ СЫГРАЕТ РОССИЯ ДАЛЬШЕКто будет соперником сборной России в полуфинале молодежного чемпионата мира - вообще не понятно. Впереди на турнире три остальных четвертьфинала и только после окончания этих матчей станет известно, с кем будут биться наши. В дело на турнире вступают свои правила.Сразу после нас начнется матч Финляндия - Швеция, потом Канада - Чехия в 3 часа ночи по мск.времени 3 января. А в 6:30 стартует матч США - Словакия. И вот только когда завершатся все матчи, то оставшиеся 4 команды выстроят в особый рейтинг.Он рассчитан по итогам группового этапа и выглядит так: Канада, США, Финляндия, Россия, Швеция, Германия, Чехия, Словакия. Кто проигрывает четвертьфинал - покидает рейтинг. Полуфиналы играются по формуле - первая команда с четвертой, вторая с третьей. То есть, Россия может попасть на Канаду, если свои четвертьфиналы выиграют Канада, США и Финляндия.Так что соперника по следующей стадии турнира - ждем примерно к 9 часам утра по московскому времени 3 января.