- Из 87 пациентов реанимационного корпуса - 47 (54%) на различных видах искусственной вентиляции легких. Таких напряженных праздников в нашей жизни ещё не было, - написал в понедельник, 4 января на своей странице в соцсетях директор Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергей Петриков.«Собственно, их (праздников. - Ред.) и нет толком, как и настроения праздничного. Держимся на морально-волевых», - признался Сергей Сергеевич, который сам является врачом-нейрореаниматологом.Его коллега, главврач ковидного госпиталя в Коммунарке Денис Проценко последние к этому моменту данные о своей больнице выложил в соцсети в субботу, 2 января. «Предпраздничная неделя не выглядела таковой. Невероятное напряжение команды, поступления, переводы в ОРИТ (отделение реанимации и интенсивной терапии. - Ред.), увеличение числа пациентов на ИВЛ», - написал Проценко. И добавил: «Тут еще и новогодние картинки из аэропортов и Красной площади заставляют предположить».В комментариях к посту главврача медики делятся дальнейшими прогнозами. Дней через 5-7 будет скачок, предупреждает доктор под псевдонимом Реанимат Анестезиологов. «Попозже. К 10-му народ из Сочи вернётся, обменявшись вирусами в самолёте, и к 15-му как раз подскочит», - предполагает другой коллега.Врачи призывают не расслабляться и не пренебрегать правилами защиты во время новогодних каникул. Даже если вы успели сделать прививку от коронавируса, помните, что защитный уровень антител может появиться в среднем через три недели после первого укола. А для выработки полноценного иммунитета требуется еще 21 день после второго укола. И Роспотребнадзор, и разработчики «Спутника V» советуют вакцинированным обязательно продолжать носить маску в помещениях и в людных местах на улице.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Ковид головного мозга»: клинический психолог назвала самый распространенный в наше время диагнозНаучный сотрудник Института им. В. П. Сербского Ольга Коротина-Гессе прокомментировала ощущения и переживания, которые наш корреспондент испытала в 2020-м году (подробности).