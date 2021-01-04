Неисповедимы пути, ведущие к материнству. Индийская девочка Мунни со шрамом и вмятиной на лбу и малышка Дурга с огромной дырой вместо носа не имели ни единого шанса попасть в любящую семью, кроме чуда. И чудо произошло.Американская школьная учительница Кристен Уильямс не имела собственных детей, но очень хотела стать мамой.Еще в далеком 2009 году она пыталась удочерить девочку из Непала, потратила 28 тысяч долларов на подготовку документов, но власти США обвинили непальскую сторону в торговле людьми, и об удочерении на время пришлось забыть.Через несколько лет Кристен вновь начала искать своего ребенка, на этот раз в Индии. В этой стране ей предложили ребенка, который был никому не нужен – пятилетнюю малышку Мунни, пережившую много боли на своем коротком веку. От одного из избиений у девочки остался огромный уродливый шрам на лбу и вмятина.Ребенка забрали из родной семьи, но никто не хотел приютить ее в своем доме, боясь уродства. Девочка озлобилась и стала агрессивной, что делало ее шансы на удочерение нулевыми. Но Кристен Уильямс не смутила ни внешность крошки, ни ее непростой характер: в День святого Валентина в 2013 году американка забрала свою дочь домой. «Я увидела ее лицо, и меня будто током пронзило. Она была именно такой, какую я искала. И она действительно стала для меня всем», - вспоминала Кристен.Через полгода Кристен и Мунни дружно приняли решение: маме нужен второй ребенок, а девочке – сестра. Поиски в Индии привели их к крошечной трехлетней девчушке по имени Дурга.Девочка с огромными красивыми глазами была не нужна никому в целом мире. Когда она родилась, ее выбросили на мусорку, как ненужную куклу.Дикие собаки обглодали ее лицо, и ребенок навсегда лишился носа: на его месте зияла дыра. Удивительно, что ребенка вообще спасли, это было настоящим чудом. Точно таким же, как появление в ее жизни любящей семьи.Так через два года после удочерения Мунни, в феврале 2015 года, в семье Кристен Уильямс появилась вторая дочка – Дурга. Мама и сестричка решили навсегда изменить судьбу несчастного изуродованного ребенка, дав ей новое имя – Рупа, «благословенная красотой».Новое имя принесло ребенку удачу: после того, как о чудесном спасении девочек рассказали журналисты на телевидении, местные хирурги предложили сделать пластические операции совершенно бесплатно. Мунни убрали огромный уродливый рубец на лбу, оставив лишь тонкий хирургический шрам, который со временем не будет виден.Рупе для начала создали временный протез носа, который будет меняться до тех пор, пока лицо и нос будут расти и менять оттенок кожи. Когда девочка повзрослеет, ей можно будет сделать операцию, чтобы навсегда скрыть следы ужасной травмы.Эта удивительная история – подтверждение того, что любой ребенок заслуживает любви, заботы, счастья и полного принятия. Независимо от обстоятельств рождения, внешности и социального положения.